网贷交易总额突破七万亿元-网贷平台转向助力实体经济

晨报记者 李锐（基金主笔）

网贷行业整体在获得整体迅猛发展的同时，监管效果开始初步显现。日前，来自网贷之家的最新数据显示，截至5月份末，网贷行业累计成交金额再创历史新高，成功突破七万亿元大关，达到71584.64亿元，而在这背后，强监管的效果已经开始显现，多家平台助力实体经济，已经成为当前行业转型共识。

网贷成交再创新高

网贷之家的数据显示，2018年5月 P2P 网贷行业的成交量为1826.6亿元，环比4月上升5.53%，同比下降了26.6%。本月行业成交量出现小幅回升，截至2018年5月底，P2P网贷行业历史累计成交量达到了71584.64亿元，突破七万亿大关。

从各省市P2P网贷的成交情况来看，进入统计的30个省市中，5月有16个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海，5月的成交量分别为626.28亿元、369.18亿元、335.99亿元。北京和上海分别环比上升11.51%、13.46%，而广东本月环比下降4.95%。5月有14个地区的成交量出现了环比下降，其中宁夏、青海等5地区下降幅度超过20%。

截至2018年5月底，P2P网贷行业贷款余额增至13113.91亿元，环比增加了1.06%。按照57号文件的原计划，本月应该是整改验收工作基本完成，不少平台的违规存量已完全消化，并且随着现金贷等短期项目的清理整顿，不少平台的平均借款期限有所拉长，从而行业贷款余额略有增长。

截至2018年5月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1872家，相比4月底减少了5家。据不完全统计，5月停业及问题平台数量为38家，其中问题平台10家（提现困难8家、跑路2家），停业平台28家。

品钛发力小微信贷

日前，中国金融科技整体解决方案供应商品钛（PINTEC）宣布已与钱方、客如云等多家线下零售SAAS服务商分别达成合作，推出适应各平台小微商家的智能金融产品，让智能信贷服务触达更多的个体工商户、小规模纳税企业等小微客群，科技助力新金融新零售的发展。

“移动互联网和移动支付的发展，带动近两年来新零售智能化、数字化的步伐，涌现出许多SAAS服务商，为零售业态提供线下线上融合的数据驱动运营服务，这些平台通常都聚集了几十万上千万的线下零售商户，覆盖包括餐饮、商超便利、服装、医药、3C通讯等在内的各行各业，是传统金融机构无法下沉深耕的普惠金融客群，”品钛小微企业事业部总经理宋元文表示。

早在一年前，品钛就开始探索适合SAAS平台的小微企业解决方案。借助于行业领先的风控系统、大数据技术和商业模式，从收钱吧的合作开始，通过不断磨合，品钛与合作伙伴共同打造了面向小微企业的新零售行业解决方案，并成为了行业标杆。

目前，品钛已与收钱吧、微店、扫呗、富友电商、随行付、黄豆侠、猪八戒网、百望、公司宝、易后台等50多个平台展开合作，全面覆盖电商、支付、零售ERP、企业财税SAAS等大型平台，服务的小微商家超7万，累计授信额度达35亿人民币，简单快捷地为小微企业解决了资金周转需求。

点融供应链金融方案升级

中国在线市场化借款中介行业领导者点融与全球分布式账本技术（DLT）联盟 R3日前宣布，点融供应链金融解决方案将在R3面向金融行业和商业应用打造的Corda区块链平台上线。点融也是国内首家在 Corda 上线供应链金融区块链应用的互金公司。

据悉，此次推出的新Corda应用，即CorDapp，将建立一个高效、安全的接入点，确保合作方之间的透明度，加强彼此信任，为更多小企业提供融资所需的信用背书。目前，点融和R3正在把点融的供应链金融解决方案集成到Cor-da平台上。

点融一直致力于用金融科技和区块链技术来改善供应链条上小企业的融资难问题，其先进的区块链解决方案可以帮助整个供应链条上的小企业获得有效融资。此次CorDapp的推出，不仅将有助于点融在中国甚至全球进一步扩大自己的供应链金融服务覆盖范围，提升其在国际市场上的影响力，也扩大了点融获取更多优质资产的渠道。

点融董事长苏海德表示，“作为一家致力于服务中国以及全球范围内小企业的公司，点融相信金融科技和区块链技术的不断成熟不仅大大地弥合这一资金缺口，同时也会在全球供应链金融发展中，建立更大的透明度和信任度。

京东云打造智慧零售新风向

近日，京东集团旗下云计算综合服务提供商京东云宣布，与中国黄金集团黄金珠宝有限公司，即“中国黄金”珠宝品牌的运营公司，签订战略合作协议，京东云将全面负责中金珠宝的数字化转型升级，帮助其实现全面的信息化建设及智慧零售的发展战略。同时，在此基础上双方也将充分发挥各自在线上与线下营销方面的技术与资源优势，构建创新的服务体系，共同实现用技术打造智能化商业体的发展目标。

京东集团副总裁、京东云企业云业务负责人侯凯文先生也表示，“京东集团是中国电商领域最早使用云计算的企业之一，不仅拥有全程的海量数据分析能力与丰富的应用场景，在云计算、大数据、物联网和移动互联网应用等多方面，同样拥有长期的业务实践与技术积淀。京东云作为京东集团对外赋能的窗口，我们更加懂得如何依托自身的优势，打造社会化的云服务平台，并提供一站式的大数据服务，以及成熟、领先的解决方案，以帮助企业实现数字化转型升级，真正的将用户体验与企业成本、效率做到有质的提升。”

云计算一直是支撑京东集团整体信息系统的基石，以稳定、安全的支撑着京东商城、京东物流、京东金融等业务，并顺畅度过了数次618及11.11电商大促骤增的突发交易压力。随着京东集团未来12年战略的全面技术转型，利用自身的人工智能（AI）、大数据（Big Data）及京东云（Cloud）技术，京东集团已形成鲜明的ABC技术发展战略，并成为对外赋能的技术核心，京东云作为京东集团一体化对外开放的云服务平台，将致力于服务所有可触及的领域和客户，用领先的产品与技术，满足多样化的需求，赋能合作伙伴，助力企业实现数字化转型升级。