生菜金融与上汽集团安吉租赁战略合作

文达

2018年5月31日，融道网·生菜金融与上汽集团旗下安吉租赁有限公司签订战略合作协议。上汽安吉租赁公司总经理竺玮表示，安吉租赁是是上汽集团金融版块重要组成部分，成立于1993年4月，注册资本5.64亿元。安吉租赁除全品牌新车融资租赁、二手车融资租赁外，正在发力“互联网汽车融资租赁”——以互联网思维满足客户在购车、用车、卖车生活各个环节的融资需求，营造车生活金融生态圈，此次与生菜金融的合作，将进一步推进安吉租赁乃至上汽金融的互联网化。

融道网·生菜金融创始人&董事长周汉表示，融道网由上海科投、上汽集团以及上海仪电集团旗下基金战略入股，作为中国较早的互联网金融信息服务公司，一直致力于提升全社会资金融通效率，降低融资成本，利用现有的多方位渠道资源，融道网将结合安吉租赁的合作需求建立全方位沟通，协助安吉公司拓展车辆零售融资租赁业务，以实现双方的互惠共赢。

数据显示，中国汽车融资租赁渗透率仅为3%，与汽车大国美国的46%，德国的21%相比，仍然处于较低水平，近年来，随着新零售、共享经济概念的兴起，而融资租赁具有的“低首付、低租金”的特点也越来越为更多的消费者所接受，而与网贷平台的结合，更能够使汽车厂商能够突破地域限制，构建出一种全新的汽车交易场景和生态。

周汉还透露，就在之前的5月10日，融道网·生菜金融刚刚与上汽集团旗下上汽安悦充电、鲑鱼科技达成战略合作协议，三方携手在汽车后市场领域推进上汽集团在智慧出行、智慧充电、智慧停车等领域的布局。

周汉表示，融道网自成立以来就以“践行普金融、促进公平金融、服务实体经济”为企业愿意，推出生菜金融后，更致力于调动发达地区出借人手中的闲置资金，为三四线城市的小微企业和资金需求者提供网络借贷中介服务。本次与上汽安吉租赁的合作，更是标志着融道网·生菜金融进一步深入上汽集团金融生态圈，显示了互联网金融在上汽集团的上下游业务中的巨大协同效应，也初步实现了上汽集团股权投资有限公司2015年战略入股融道网时的期望。