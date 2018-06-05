沪上银行大咖谈金融创新

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

恰逢改革开放四十周年，沪上银行业在支持实体经济、服务民生等方面展现出哪些特点？取得哪些成绩？在日前举行的上海市银行同业公会“百年公会再出发——迈入新时代的上海银行业新闻通气会”上，沪上多家中外资银行相关负责人与30余家媒体记者面对面，共同探讨在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，如何传承“百年公会”精神，砥砺奋进，实现上海国际金融中心的“金融梦想”。会上首发了上海市银行同业公会100周年纪念邮票。

交行上海市分行党委书记、行长郑志扬：聚焦实体经济，服务民生建设

交行上海市分行在服务国家战略方面，主动对接“一带一路”、“长江经济带”等重大国家战略，充分发挥国际化、综合化优势，为上海企业参与“一带一路”建设、实施“走出去”战略、发挥“长江经济带”龙头作用等，提供全面高效的金融支持。在城市基础设施建设和民生保障项目方面，积极参与轨道交通等上海重大建设投资项目，近三年信贷支持上海市重大工程建设60余个。在助推上海经济转型和产业升级方面，主动优化信贷投向，落实“中国制造2025”战略，制造业贷款中近80%都投向了优势制造业。在投身上海“五个中心”及自贸区自由港建设方面，深度参与上海各类金融要素市场建设，配合上清所、金交所等各类交易市场优化系统体系，助力金融要素市场稳健发展。

上海农商银行行长徐力：亮出三个招牌

上海农商银行行长徐力从该行的几大招牌说起。第一块招牌是服务科创。截至2017年末，该行科技贷款余额超过200亿元，在全市占比约10%（全市科技贷款余额2071.27亿元），科技类企业客户近700户，在全市占比近13%（全市科技企业客户5235户）。

第二块招牌是小微金融服务。2017年末，全行国标小微企业贷款余额近1300亿元，比年初增加近150亿元，增幅达到13%，贷款户数超过1万户，在上海市全部中外资法人银行中，普惠金融贷款余额位列第一，国标小微企业贷款余额占比接近四成。

第三块招牌是创新“三农”服务。发布《2016中国（上海）都市型农业金融服务创新报告》； 支持美丽乡村建设与河道整治工程，参与崇明生态岛建设；推动现代都市农业发展。

东亚中国执行董事兼行长林志民：看好粤港澳大湾区机遇

百年公会的起点始于1918年，巧合的是，东亚银行也是在1918年成立的，1920年，东亚银行就在上海开设了首家内地分行，在内地持续经营至今。

东亚中国执行董事兼行长林志民表示，作为母行立足香港的外资法人银行，东亚中国看好粤港澳大湾区的发展机遇，总行层面已成立大湾区工作组，统筹推进区域金融业务发展。林志民介绍，东亚中国会定位为粤港澳大湾区內的主要金融服务机构。2017年，东亚中国获准於前海成立一家全牌照证券公司(东亚银行拥有49%的股权)。将於2018年全面开展业务。

邮储银行上海分行党委书记、行长敬宗泉：走差异化、特色化之路

邮储银行上海分行党委书记、行长敬宗泉在讲话中介绍到，邮储银行上海分行围绕建设一流大型零售银行的战略定位，在挑战中革弊求新，在机遇中创新突破，凭借卓著的品牌信誉、丰富的业务品种、强大的产品功能、高效的运营机制和便捷的专业服务，积极支持地方实体经济发展，倾力服务社会民生，助推区域金融创新，与其他商业银行形成良好互补，走出了一条差异化、特色化发展之路。

中国银行上海市分行副行长余未迟：发挥全球化优势

中国银行上海市分行副行长余未迟指出，近年来，中行积极投身改革开放的时代大潮，发挥全球化优势，参与跨境人民币经常项目、资本项目等几乎所有的人民币国际化创新试点，业务总量和市场份额稳居上海地区首位。大力发展普惠金融，切实促进民生改善。作为上海“百万家庭低碳行，垃圾分类要先行”生活垃圾分类减量（绿色账户项目）项目的唯一金融企业保障单位，中行组织了一支超过500人的志愿者队伍，配合市政府在全市6400多个社区开展了15000余场绿色账户宣传活动。

上海华瑞银行行长朱韬：三条特色业务线

上海华瑞银行行长朱韬在发言中表示,华瑞银行在创立之初就确立了“服务自贸改革、服务科技创新、服务小微大众”的市场定位，相应设立了“智慧供应链金融”、“科创生态金融”、“普惠零售金融”三条特色业务线，积极探索差异化特色服务模式。

渣打中国华东区总经理、上海分行代理行长翟燕群:帮助中国企业走出去

渣打中国华东区总经理、上海分行代理行长翟燕群表示,今年是渣打银行在华连续经营的第160年，渣打一直以来致力于支持实体经济发展，在解决中小企业融资难、帮助中国企业走出去、以及积极支持国内金融市场开放等领域持续深耕。