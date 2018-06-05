中国投资者可持续投资意愿领先亚洲

晨报记者刘志飞报道 渣打集团近日发布了题为《2018 亚洲可持续投资回顾》的调研报告，报告显示亚洲投资者希望在未来三年将其配置于可持续投资的资产比例提高到19%，而中国内地投资者愿意配置的比例达到23%，领跑参与调研的亚洲四个市场（包括新加坡、印度、中国内地和中国香港）。然而仅有4%的中国内地受访者可以部分准确地描述可持续投资的定义，在四个市场中垫底，显示中国内地投资者对于可持续投资的意愿和认知仍有巨大差距。

可持续投资被定义为将资本投资于企业、基金或其他金融工具，主动寻求积极的财务回报，并且造福社会和/或环境。可持续投资不同于慈善机构或慈善事业，因为它的目标是产生财务回报。

此次调研访问了四个市场的高净值投资者，了解他们对于可持续投资的投资意愿和认知程度。尽管有86%的受访者认为他们已经在进行可持续投资，但是受访者对于可持续投资涉及的范围、产生的回报和影响等理解仍显不足。31%的新加坡受访者可以部分准确地描述可持续投资的定义，而中国内地受访者仅有4%。

渣打中国财富管理部董事总经理梁大伟认为：“尽管亚洲投资者对于可持续投资这一新生事物理解有限，但是他们的兴趣正在不断增加，行业前景非常乐观。我们相信如果能够帮助投资者加强对于可持续投资的认知，会有越来越多的投资者愿意参与进来并增加配置比例。渣打中国作为国内市场的领跑者，已经自2017年底以来率先推出了两款分别以水资源和可持续发展为主题的投资产品，并将继续把全球领先的可持续投资理念和产品介绍到中国。”