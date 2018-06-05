操盘工作室-估值优势

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近期 A 股处于震荡调整过程，特别是上周五沪深两市没有承接上一个交易日的强劲，而是继续呈现出冲高回落状，盘中创业板的疲软影响了短期人气的追高热情。总体上，市场还没有从剧烈震荡中走出来，多空纠缠还会持续一阵。

“在今年2月份以来连续3个月月K线收阴的情况下，凭借着收官战的出色表现，上证综指5月份小幅上 涨0.43%，以一颗阳十字星结束了连续回调走势，这本来给大家带来了希望，但是最近国际形势加外盘动荡不安，给了A股一个不确定的未来。”娇娇说，大盘不振，很多利空似乎都浮现了出来。

“A股已经正式纳入MSCI新兴市场指数。作为海外资金‘先头部队’的QFII，在A股市场中摸爬滚打多年，他们无疑更了解A股的特性，所以从一贯被视为 ‘聪明钱’的QFII 机构今年以来大肆加仓的个股中，我们不难猜出未来市场机会有没有？在哪里？”高智回答。他始终认为，存量博弈下的结构性行情，局部的热点不会缺乏，投资者要善于发现机会。

“据说，最近大消费板块就是北向资金搞起来的，是不是这样？”娇娇又问。

“QFII在今年第一季度投资股票的市值为1437.65亿元人民币，比2017年第四季度的1433.80亿元增加了3.85亿元，增幅为0.27%。如果考虑到一季度大盘累计跌幅，那QFII 今年第一季度是在增持操作。从行业偏好看，机械设备、食品饮料、医药生物位列前三名。这说明，这三大板块在价值投资、确定性机会上已经引起了国内外机构的注意。而机构的投资逻辑往往胜在先机布局上，因此，别看现在大盘在调整，机构可是一点都不悲观，他们并不认为沪市会深跌，所以我们要忽视短期波动，抓住长期趋势，A股最终一定会因为估值优势而爆发。”高智坚定看好后市，A股部分股票的估值优势已经很明显，给以时间，一定会发光。

今日行情预测：收涨

仓位：70%