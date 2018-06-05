晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市冲高回落，以50为首的蓝筹白马等权重股表现较为强势，另外海南板块领涨两市，创指早间盘中一度跳水破了1700点，午后，上证综指主要围绕5日均线红盘运行，在贵州茅台带领下，沪市收盘上涨近0.52%，而创业板指则表现低迷。

海南又有大手笔

经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区，将其作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，是建设中国(海南)自由贸易试验区的重大举措。

江东新区将努力建设自贸试验区的集中展示区，成为全面深化改革开放试验区的创新区、国家生态文明试验区的展示区、国际消费中心的体验区、国家重大战略服务保障区的示范区。重点打造世界一流的零碳新城、彰显中国文化海南特色的靓丽名片、城乡一体和谐共生的中国示范与全球领先的生态CBD。

海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，当地相关公司将受益，有望迎来发展机遇。

积极推进乡村振兴

随着乡村振兴战略规划的推进，农村市场消费购买力开始持续提升。通过对农产品进行深加工，生产大众消费品的上市公司将在这一过程中受益，乡村振兴产业景气度有望提升，相关上市公司盈利能力有望进一步改善，具有业绩支撑的标的值得关注。

机构建议配置以下四条主线：1.乡村环境治理相关的污水，农村废弃物治理方向；2.居住条件改造相关的管网，卫厕改造方向；3.公共设施建设中相关的道路建设养护，电网改造，物流方向；4.公共服务提升相关的医疗养老，教育培训方向。

抄底布局的好时机

目前，沪深两市结构性风险与机会凸显，既有3000点上复合底部的支撑力，也有各种利空纠结的脉冲式杀跌动能的存在。而消息扰动下市场情绪多变，加剧了短线走势的不确定性，所以市场筑底注定是一个机构艰难博弈的过程。好在外资加速抢滩A股市场，你们不要，外资要，QFII持仓市值屡创历史新高。

技术上，不管是主板还是创业板，分时和日线都极度背离，特别是创业板，这是多头现在持股较有底气的地方，如果现在投资者手上持有的是有内需逻辑支撑的大众消费和有国家政策背书的科技类公司，那就不要慌张，这些股票的疲弱只是顺势而为，趁机洗洗盘子而已，后市仍有望反复活跃。短期看，由于3000点是国家队重要防守红线，去年就曾经在这里强力护盘，因此只要3000点不破，市场就不会坏到哪里。即便后市短暂破了3000点，也是抄底布局的好时机。