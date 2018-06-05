资本市场巨无霸，融资额保守估计过百亿-中国人保今迎回归A股重要时刻

晨报记者 林劲榆

A股或迎来第七家重量级保险公司，根据证监会发布的消息，将于今天审核中国人民保险集团股份有限公司等公司的首发(IPO)申请，中国人保或是六年来 A 股迎来的首家保险公司。

受人保回A利好拉动，昨天保险股集体上涨，整体涨幅超过3%。

人保迎来IPO重要时刻

对于资本市场，中国人保堪称是巨无霸，其45.99亿股(A股发行后总股本的9.78%，不考虑超额配售)的拟发行股数在A股历史上可以排到第八。保守估计，其融资额在100亿以上。

按照中国人保披露的招股书，目前财政部持有其70.47%的内资股，社保基金会分别持有8.96%的内资股和1.24%的H股，其他H 股股东为19.33%。如果A股发行成功，总股本有望达到470亿股，财政部持有内资股将变为63.58%的A股比例，社保基金会持有A 股和H股比例分别为8.08%和1.12%，其他H股股东的比例降至17.44%，而境内公众投资者可持有9.78%的A股。

业务上看，中国人保是以财险和人身险为主的综合性保险金融集团。2016年，中国人保在保险公司中为数不多地成立了独立的金融科技公司——人保金服。另外，中国人保今年还启动了科技化战略转型。

A股招股书显示，中国人保有13家主要控股子公司，分布在中国内地、香港地区和欧洲，覆盖直保、再保、保险中介、资管等领域，显示其已成为保险产业链最完整的保险集团。

截至2017年12月31日，人保集团有1.74亿名个人保险客户和396.71万个团体保险客户。

通过审核后，中国人保将成为国内第五家A+H上市险企。目前，A+H股市场的上市险企有中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险4家。截至2017年底，中国人保集团总资产9879.73亿元，净资产1859.59亿元。2017年，集团保险业务收入4764.44亿元，实现合并净利230.5亿元、归母净利161亿元。

保险股板块涨幅超3%

人保即将回A刺激H股中国人保大涨，并带动保险股集体上涨。

已经先期在港股市场上市的中国人民保险集团昨天大幅上涨，收盘报4.04港元，上涨8.89%，股价创一个月新高。

在港股和A股市场上，保险板块走强，昨天，申万二级行业指数排行榜中，保险板块上涨3.08%，排名第四，西水股份、中国太保、新华保险、中国平安涨幅均超3%。

有外资投行非银分析师称，人保已在港股上市，港股股价可提供一定估值参考。目前A+H股上市的中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险4家公司，除中国平安A、H股股价接近外，其他3家的A股股价均高于H股。这或对人保集团具有参考价值。但也不一定构成充分利好。因为其他4家A+H股上市的保险股的业务重点与人保集团不太一致。

从A股的角度看，目前对于中国人保来说，却是一个不错的上市时机。一方面，在IPO审核从严的背景下，过会企业数量大降，新股发行只能减速。另一方面，创新企业开始上市，证监会出台了《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，但还没有出现创新企业集中上市的情况，BATJ等大型独角兽企业还未登陆A股，一旦其回归，无论估值还是融资金额，都会对同期上市的企业产生不利的影响。因此，在此时间窗口，是中国人保发行的最好时机。