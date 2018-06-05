踩雷乐视后患不断 西部证券被曝“六宗罪”

晨报记者曹西京报道 史上最严股票质押式回购交易业务新规自今年3月12日正式实施，因踩雷乐视网，西部证券的股票质押业务被暂停半年。昨天公司股价收盘报7.84元，下跌9.89%，是A股券商中跌幅最大的。因为暂停半年股票质押业务影响大，去年公司净利下滑三成也与此有关，如今不仅高管换人，业务也被按下暂停键。

6月3日晚间，西部证券公告称，收到陕西证监局的《限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员事先告知书》，公司存在六大违规行为:一是股票质押式回购交易业务部分风控指标设置不审慎、业务决策标准执行不严格、尽职调查不充分、交易跟踪管理不完善，业务发生较大风险； 二是固定收益部未严格执行隔离墙制度，债券承销、债券自营、投资顾问业务间存在人员混合操作、相互交易情况；三是自营业务较长时间内未能实现集中统一管理，投资决策、交易审批内部控制机制未能有效执行； 四是作为“16 川菜”、“16 建东”、“15 津港”等多只公司债券的承销商、受托管理人，尽职调查不充分、底稿不完备、募集说明书披露信息不准确，受托管理工作未能勤勉尽责，存在未签署募集资金专户三方监管协议、未能发现或披露发行人未按约定用途使用募集资金、募集资金与日常经营性资金往来混同等问题；五是多笔大额自有资金的用途和审批程序不符合财务管理制度规定；六是首席风险官担任与职责相冲突的其他职务，风险管理信息技术系统未完全覆盖各类业务。