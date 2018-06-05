看似明朗的出线形势，未必没有悬念

B组前瞻

晨报记者 金昊

相比A组出线形势颇有些混乱的局面，B组在大家看来几乎没什么悬念，“伊比利亚半岛双雄”葡萄牙和西班牙基本已经锁定了这个小组的出线名额，而唯一的悬念只剩“谁是小组第一”，但事实真的是这样吗？

“阿特拉斯雄狮”蓄势待发

摩洛哥队兼具了非洲球队超强的身体素质和欧洲球队优秀的技战术素养。事实上，摩洛哥足球也曾经拥有属于自己的辉煌历史。他们曾是非洲足球历史上第一支晋级世界杯决赛阶段的球队（1970年墨西哥世界杯），同时还是第一支在世界杯决赛阶段获得小组头名的球队（1986年墨西哥世界杯），在历史战绩方面拥有着绝对的发言权。

不过，这支非洲球队却已经阔别世界杯舞台20年之久。原因自然又是“青训基础过差”、“足球人口过少”、“足协内部混乱”等等一系列老掉牙的套路。

而在经过20年的缓慢积累后，摩洛哥的足球人才储备以及足球水平得到了明显的提高，而法国教练勒纳尔的到来则彻底让摩洛哥国家队的水平“更上一层楼”。接手摩洛哥队后，勒纳尔将“防守至上”的理念灌输给了“阿特拉斯雄狮”，这也是摩洛哥能够重返世界杯舞台最重要的原因。在世预赛非洲区小组赛中，摩洛哥曾经与攻击火力强大的科特迪瓦分在一个小组，但在末轮生死战中他们居然零封了坐拥扎哈、热尔维尼奥的科特迪瓦，最终这也帮助他们以一球未丢的出色表现晋级。

而除了防守，摩洛哥在进攻端拥有两把防守反击的好手：目前效力于阿贾克斯的中场核心齐耶赫以及目前莱加内斯的边锋阿姆拉巴特。

奎罗斯的“告别战”

大战当前临时换帅，这是兵家大忌。这一点也可以作为目前外界看低伊朗队的原因。上个月，奎罗斯曾在接受媒体采访时表示这将是他带领伊朗参加的最后一届世界杯，原因是伊朗足协只提供了半年的续约合同，他觉得伊朗足协对他不尊重。

此言一出，无论伊朗国内还是国际足坛都对伊朗这次世界杯的前景感到担忧。原本跟西班牙、葡萄牙分在一组就够糟心的了，摩洛哥也不好对付，结果伊朗还自己闹了这么一出，这种行为在大家看来基本等于“大战之前自断一臂”。

但实际上，这样的担心是多余的。要知道奎罗斯已经执教了这支球队7年，而现在这支伊朗队的主力成员，正是在他的指导和帮助之下逐渐在国家队站稳了脚跟。说白了，现在伊朗队的成员都是奎罗斯的“自己人”。

从目前伊朗队的主要人员构成和技战术打法来看，他们和摩洛哥一样都是依靠防守起家。4年前的巴西世界杯，如果不是梅西在最后时刻的惊天远射，伊朗很有可能在90分钟内零封阿根廷。到了本届世界杯预选赛亚洲区12强赛，伊朗队6胜4平仅丢2球的战绩，让他们成为除东道主外第二支晋级世界杯决赛圈的球队。

目前，伊朗队在后防线上唯一一名让让大家熟知的球员是他们的门将贝兰万德，他的“60米手抛球”是伊朗队发动反击的第一武器。除此之外，伊朗队其他防守球员就显得有些星光黯淡，但对于一向强调整体防守的伊朗来说，这也不是太大的问题。而在进攻端，效力于阿尔克马尔的贾汗巴赫什是本赛季荷甲联赛的最佳射手，他和德贾加将会是伊朗的中场指挥官，而顶在最前面完成“致命一击”的则是中国球迷熟知的“伊朗梅西”阿兹蒙。

西班牙、葡萄牙不擅阵地战

说了这么多，很多人应该还是有疑问：即便以上这两支球队防守再好，反击踢得再出色，他们面对西班牙和葡萄牙应该还是没戏吧？

西班牙和葡萄牙都是目前的世界强队，这两只球队也都各有特点：西班牙坚持传控足球，葡萄牙坚持防守反击。但这两支球队有很多相同点和不同点，这里只选一个相同点来说：他们都不擅长阵地战。

阵地战，又称攻坚战，按照国际足坛现在的流行理论来说，应该叫“破大巴”。千万别小看这一点，自“摆大巴”的“祖师爷”穆里尼奥发明了这一招之后，它就成为了世界性的难题，即便强如瓜迪奥拉、克洛普、波切蒂诺等人，也都多次吃了它的亏。不幸的是，摩洛哥和伊朗，都很擅长“摆大巴”。更别忘了，奎罗斯曾经是穆里尼奥的助教。

在这样的背景下，我们再来看西班牙和葡萄牙的情况。坚持传控足球的西班牙已经面临“中锋困扰”多年，即便他们拥有“攻坚利器”科斯塔，也没能解决这一问题。而对于葡萄牙而言，他们本来踢的就是防守反击，世预赛欧洲区小组赛，他们的确打进了不少球，但那个小组明显没有一支球队属于能够跟葡萄牙有所抗衡的球队。更别忘了，2016年欧锦赛他们在小组赛中三战皆平。

一个是还从未在国际大赛中证明自己的西班牙主帅洛佩特吉，另一个是在大赛中擅长“龟缩”的葡萄牙，这样两支球队，对上防守起家的摩洛哥和伊朗，实在是难言必胜。