蜻蜓FM开启世界杯7城巡游

晨报记者 马越

6月3日，蜻蜓FM2018世界杯“足球先声”7城巡游发车仪式在上海江湾体育场举行，蜻蜓FM首席运营官肖轶，FIFA国际足联合作女星、活动的“首席先锋官”吉克隽逸，著名足球评论员姬宇阳，上海市网络视听行业协会秘书长王岳、徐汇区文化局党委副书记金建红等人参加了发车仪式。

酣畅淋漓的赛事辅以动人心弦的解说，一直是体育报道吸引受众的关键，而体育评论，也是最适合以音频为表现形式的报道类型。6月4日，蜻蜓FM为世界杯特别定制的足球评论节目《足球先声》正式开播，随后，主打资讯报道的《赛事播报》等节目将在平台世界杯专题中陆续上线。

《足球先声》的名称取自为表彰每年度或赛季表现最佳男子足球运动员的荣誉奖项“足球先生”之谐音，节目由姬宇阳担任主持人，邀请到李玮峰、范志毅、冯潇霆、毛剑卿等业界大咖加盟点评阵容，另外，李毅、郜林、曹赟定、谢晖等不少嘉宾皆是首次在蜻蜓FM发声。发车仪式上，姬宇阳与吉克隽逸跨界组合，现场录制了一期节目。

发车仪式也意味着蜻蜓FM“足球先声”7城大巴巡游活动正式揭幕，据平台首席运营官肖轶介绍，蜻蜓FM改装出了一辆载有“模拟录音间”、“世界杯声音墙”、“声音光电互动”等足球和声音相关体验装置的主题大巴。以上海为首站，这辆大巴将一路向北，开往南京、郑州、济南、天津、石家庄、大连共7座足球氛围浓郁的城市，化身球迷们狂欢世界杯的中心舞台，与蜻蜓FM线上的内容及运营活动形成共鸣之势。

在世界杯的决赛之夜，“足球先声”大巴之旅完结，蜻蜓FM将在上海举行酒吧球迷派对，邀请在平台线上球星卡活动中集齐决赛四强的球迷们与姬宇阳齐聚一堂，更有神秘大咖亲临现场，与现场球迷互动评球，度过四年一度的巅峰之夜。