“通俄”调查穷追不舍-特朗普要赦免自己?

杜鹃（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普的律师鲁迪·朱利安尼3日说，特别检察官罗伯特·米勒主持的“通俄”调查组如果对特朗普提起公诉，这名现任共和党籍总统“或许”有权赦免自己，尽管他并无此意。

这一说法引发哗然，就连一些共和党人也认为总统自我赦免不妥。

朱利安尼说，特朗普的私人律师小组将尽力阻止米勒当面询问特朗普。

“可能”有权力赦免自己

原纽约市长朱利安尼今年4月由特朗普聘为私人律师，工作重点涉及“通俄”调查。他3日作客几档时事新闻栏目，谈及前一天公开的一封特朗普律师小组信件。

这封信件由现已离开的时任首席律师约翰·多德寄给米勒，落款日期是今年1月29日。信中说，所谓特朗普可能干预司法的说法有待商榷，理由是美国宪法赋予总统权力，“如果他愿意，即可终止这项（‘通俄’）调查，甚至行使赦免权”，没有必要以妨碍司法方式阻碍调查。

信件没有讲明特朗普将赦免何人。朱利安尼告诉美国广播公司《本周》栏目，总统“可能”有权力赦免自己，“或许能在宪法中找到答案”，但特朗普“没有这种打算”。

无法想象特朗普会“赦免自己，那会即刻导致弹劾”，朱利安尼告诉全国广播公司《与新闻界对话》栏目，“他没有必要那样做，他没有做错事”。

米勒2017年5月17日由司法部副部长罗德·罗森斯坦任命，调查特朗普团队是否在2016年竞选总统期间与俄罗斯方面“串通”以及特朗普就任总统后是否试图妨碍司法。

赦免自己等于“弹劾自己”

总统自我赦免的可能性一经抛出，立即引发关注。

新泽西州前州长、共和党人克里斯·克里斯蒂告诉美国广播公司：“听着，那种情况不可能发生，原因是它将成为政治问题……一旦总统真要赦免自己，他会遭国会弹劾。”

国会众议院共和党领袖凯文·麦卡锡告诉美国有线电视新闻网，总统不应该赦免自己。

前任纽约曼哈顿联邦检察官普里特·巴拉拉说，在任总统赦免自己“不像话”，相当于“弹劾自己”。

1974年，时任美国总统理查德·尼克松因“水门事件”遭遇弹劾压力，黯然辞职。一份尼克松辞职前4天写成的司法部备忘录显示：“基本原则是，没有人能成为自己所涉案件的法官，总统不能赦免自己。”

担心一不小心“作伪证”

朱利安尼告诉美国广播公司，特朗普的律师小组反对总统接受米勒团队当面问话。

法新社援引他的话报道，律师小组担心，如果特朗普当面接受询问，会一不小心“作伪证”。

特别检察官调查组今年3月初与特朗普律师小组会面。米勒提出，如果特朗普拒绝“面谈”，他可能向特朗普发出大陪审团传票，强制他作证。

朱利安尼说，律师小组将想方设法阻止特检组迫使特朗普在大陪审团面前作证，视这种举措为“骚扰”或“没必要”，理由是白宫已经向特检组递交大量文件并且提供数名证人。

特检组已经起诉19人，但不包括特朗普，一直争取直接向总统本人问话的机会。