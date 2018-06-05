因女儿名字不够女性化，遭到法院传唤-意大利夫妇被勒令给女儿改名

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为女儿名字不够女性化，一对意大利夫妇被政府要求改名，并遭到法院传唤。这也是在过去1个月内，至少第三对意大利夫妇因孩子取名问题，遭到法院传唤出庭。

据《联合早报》4日报道，意大利米兰有一对夫妇给女儿取名“布卢”（Blu），但相关政府机构认为名字不够女性化，要求他们改名。

根据意大利2000年颁布的一项总统令，父母给孩子取名“必须符合其性别”。相关政府机构认为，Blu在意大利文里是“蓝色”的意思，作为名字，不适合女孩。

据报道，这名女孩已经18个月大了，而且父母已经用“布卢”作为名字给她办理了出生证和护照。尽管如此，法庭还是传唤这对父母出庭，并要求他们给孩子另取一个更为女性化的名字。

法庭传票这样写道：“这是一个源于英文单词蓝色（blue）的现代名，不被认为能清楚显现是一名女性的名字，出生证必须修改，加入一个女性名字。家长可在法庭听证时给出新名字的建议。”

不过，这对父母决定为女儿的名字抗争。这对父母日前接受意大利媒体采访时称，女孩子用这个名字的情况并不少，比如著名女歌星碧昂斯就给女儿取名“Blue”，而在意大利国内，这样的例子也不是没有，2016年数据统计，意大利至少有6名女性名字叫“布卢”。

在意大利，因为给孩子取名问题，遭到法院传唤的例子并不少。

据英国《太阳报》报道，5月中下旬，还有一对意大利夫妇也因给女儿取名“布卢”遭到传唤出庭。

另据法新社5月26日报道，意大利热那亚法院也因起名问题，日前向14个月大的婴儿贝尼托·墨索里尼父母发出了传票。