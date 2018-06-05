从新加坡直飞美国纽约，全长16700公里-世界最长直飞航线航班10月重开

晨报记者 徐惠芬 综合报道

从新加坡直飞纽约，差不多19个小时的空中飞行时间——世界最长直飞航线的航班将于今年10月11日正式重开，而机票则已于5月31日起正式开售。

新加坡航空公司称，将于今年10月重新开通新加坡直飞美国纽约的航线，全长16700公里，飞行时间大约18小时45分钟。

这也将使该航线成为全球最长的直飞商业航线，超过目前卡塔尔航空公司从卡塔尔首都多哈至新西兰奥克兰的航线，该航线总长14529公里，飞行时间差不多为16个小时。

首个直飞航班定于10月11日正式开启。新加坡航空公司称，新航线初步设定一周飞三次，分别是周一、周四和周六。自10月18日起，在另外一架飞机投入运营之后，这条航线将改为每天一班。

执飞该最长航线的是远程宽体客机空客A350-900ULR，ULR 也是英文“超长航程”的缩写。ULR飞机能在空中飞行约17960公里，比标准的A350多飞2896公里。

新航也是A350-900ULR飞机的全球首位客户，预计首架飞机将在9月交付。到年底之前，还将有七架该机型的飞机陆续交付。

自5月31日起，全球最长直飞航线航班的机票正式开卖。不过，航班主要瞄准的是“高端客户”，不设普通经济舱，只有商务舱和超级经济舱。商务舱有67个座位，超级经济舱有94个座位。