莘庄镇发起“大调研之美好生活调查”，近3000份问卷验证社区治理成果-近九成受访居民满意莘庄社区生活

记者 葛恩泽

晨报讯 4月下旬，莘庄镇发起一场“大调研之美好生活调查”，进入莘庄镇黎安一村、佳佳花园、都市苑等22个小区，对居民进行随机问卷调查，10天内共回收有效问卷近3000份。通过问卷，了解居民在莘庄的生活状况如何、城区环境好不好、“美丽莘家园”建设是否令居民满意等，以切中老百姓最实际的需求。

近日，《2018莘庄镇“大调研之美好生活调查”调查报告》正式出炉。据报告显示，莘庄镇居民“美好生活指数”为86.93分，受访居民普遍对社区生活感到满意，其中安全感满意度最高。有70.29%的受访居民认为近三年莘庄镇的整体城区面貌、市容环境、道路交通情况有“很明显的变化”。

在关于莘庄镇“美丽莘家园”建设的反馈中。受访居民最关心各类设施的建设和房屋修缮等硬件升级。有52.20%的受访居民认为需要加强文体娱乐设施的改造，同时分别有46.96%和38.83%的受访居民认为需要加强“楼道改造”和“房屋外墙修缮”。

“美丽莘家园”建设是莘庄镇党委政府重点落实的实事项目，目前已涉及90个小区，八成以上是2000年前建造的小区，包括道路、车位、楼道、供水、非机动车棚等改造。上述居民提及的各类改造，大部分已经包括在施工项目中，目前各小区正在推进中。

在文体设施的需求上，该相关负责人表示小区至少会配置一间活动室，如果因场地限制而不能提供更多的房间，政府会引导居民前往邻里中心。“在一些开发较早的小区，我们也尝试通过回租、回购、改建的方式，增加活动空间。”

莘庄镇居民最为关心的公共场所实事项目主要集中于菜场、卫生服务站、体育娱乐设施等基础性公共设施建设方面。调查结果显示，有46.89%的受访居民对“农贸市场转型升级”最为关心，而“新建卫生服务站”、“增设体育娱乐设施”、“公厕改造”，受访居民关注的比例分别为44.93%、44.18%和34.70%。

此次调研不仅是一份向居民征集的问卷，同时也是政府在社区生活治理建设中，对居民公布的一份阶段性答卷。

“大调研之美好生活调查”由莘庄镇与新闻晨报周到共同发起，上海链家提供志愿者支持。本次行动也属于莘庄镇整体“大调研”工作的一部分。莘庄镇根据闵行区委大调研相关实施方案的精神，强化统筹安排，正有序推进大调研各项工作。截止到5月31日，莘庄团“大调研”工作共收集了各类问题7616个，解决问题5757个、解决率为75.6%。

《2018莘庄镇“大调研之美好生活调查”调查报告》详细内容可见“周到上海”客户端。