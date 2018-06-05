高考饮食：早餐和考试之间留1小时-要保证优质蛋白和碳水化合物摄入　少食油腻和生冷食品

晨报记者 徐妍斐

本周即将迎来一年一度的高考，为了让考生们能够顺利发挥，一些家长会选择求助保健食品来为孩子“补脑”。而市面上也有些产品以高考、中考为噱头来宣传。不过监管部门提醒，“补脑”并不在我国现有的保健食品批准的功能范围内。

考试期间的饮食，通过膳食结构的合理搭配，就能为考生提供能量。华东医院营养科副主任医师谢华表示，摄入足够的优质蛋白质和碳水化合物很重要，食品种类以清淡营养为主，不要暴饮暴食，也不要吃得太饱。上午考试的话，早些吃早餐留点消化时间。

别迷信所谓“补脑”产品

进入高考季，针对考生的营销也如火如荼。在电商网站的搜索栏里输入“补脑”两字，关联词就自动跳出了“补脑 增强记忆力”“补脑丸”“补脑汁”，可见不少消费者会去主动搜索“补脑”类保健食品。

在跳出来的搜索项中，有一些保健食品就明晃晃地打出了针对中高考考研考证的招牌，有的干脆命名为“脑轻松胶囊”“健脑胶囊”，并宣传可改善记忆、增强记忆力、增强集中度等。记者在网店页面看到，一些商家会用精美的图片来配合宣传，内容从考生复习困倦状态不佳、到介绍产品多重功效，以及“一起拼搏金榜提名”等。不过，仔细看这些产品标签，保健功能项往往并不复杂，只有“改善记忆”四个字。

不过，在我国现有的保健食品功能范围仅包括27种，其中有一项为“辅助改善记忆”，相比改善记忆多了“辅助”两字，说明保健食品在改善记忆上只能起到辅助的作用。这27项中也没有与“补脑”相关的。

食药部门提醒，高考考生成绩除了平常刻苦学习和积累，没有短时间提高智力和学习成绩的“灵丹妙药”，家长和考生不可迷信所谓“补脑”产品。

不要在考前匆匆吃早餐

那么，考试期间的饮食要注意些什么呢？

华东医院营养科副主任医师谢华介绍，如果是上午考试，可以吃些鸡蛋、牛奶等蛋白质丰富的食品，还可适当加些主食，肉类或蔬菜。不要在开考前匆匆吃早餐，建议早一些起床，在吃早餐和考试之间留上一小时。遇上比较闷热的天气，如果是下午考试，更要注意清淡少油腻，注意荤素搭配、平衡膳食，多食富含膳食纤维、维生素的新鲜蔬菜、水果等。

需要注意的是，可能有的家长为了让孩子考试期间吃得好，会精心设计与平时饮食差别很大的食谱，这样也不推荐。因为，和平时饮食习惯差异太大的食品，可能会给孩子特别的心理压力和暗示，因此保证健康营养的前提下，饮食尽量不要和平时有太大区别。

考试期间在忌口上，少食油腻和生、冷食品，慎食熟卤菜、凉菜冷食等高风险食品，不食用四季豆、野生蘑菇、野菜等易引起身体不适的食品，不生食海产品。提倡喝开水，不喝生水和散装冷饮。

夏季温度较高，微生物易于繁殖。居家饮食，家长应注意采购新鲜食材，清洗干净，烹饪过程要烧熟煮透，食品中心温度应达到70℃以上； 制作完毕到食用时间间隔不能超过2小时，家长送餐请尽量缩短送餐时间，避免因食物变质而引发胃肠道疾病。加工制作的餐用具、砧板、容器要生熟分开。

勿在路边无证摊点用餐

外出就餐时，应选择持有《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》等证件齐全的饭店就餐，餐后注意索要发票或收据，不要在路边无证摊点用餐。如需购买食品，请到规模较大、具有相应资质的商场和超市，选择标识清楚、包装完整、感官正常的食品。

在饮食消费过程中如发生恶心、呕吐、腹痛和腹泻等不适症状，要尽快到正规医疗机构就诊，并留存就餐发票、就诊记录等证据。如发现食品安全问题，请及时拨打食品药品投诉举报热线电话“12331”。

●国家限定的保健食品功能范围

增强免疫力、辅助降血脂、辅助降血糖、抗氧化、辅助改善记忆、缓解视疲劳、促进排铅、清咽、辅助降血压、改善睡眠、促进泌乳、缓解体力疲劳、提高缺氧耐受力、对辐射危害有辅助保护功能、减肥、改善生长发育、增加骨密度、改善营养性贫血、对化学性肝损伤的辅助保护作用、祛痤疮、祛黄褐斑、改善皮肤水分、改善皮肤油分、调节肠道菌群、促进消化、通便、对胃粘膜损伤有辅助保护功能。