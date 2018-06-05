普陀区百联中环无证无照食品经营治理：-从“无证”到“备案”再到“有证”

晨报记者 徐妍斐

位于普陀区长征镇的百联中环购物广场作为普陀区内知名的老牌商业中心，一直是周边市民购物、就餐的热门场所。但由于各种历史原因，百联中环地下一层的27户小餐饮店铺均无法取得食品经营许可证。考虑到周边市民的就餐需求，普陀区食药安办、区市场监管局和长征镇政府齐心协力，通过不断的摸索探索，走出了一条从“无证”到“备案”再到“有证”的成功转型治理之路。

是整是变，市民说了算

为服务全市无证无照食品经营综合治理大局，整治初期，百联中环表示愿意积极落实企业主体责任，将地下一层的无证小餐饮门店全部关门停业，但考虑到周边居民的就餐消费需求，选择整治还是转型，成为了摆在企业面前的一道难题。

结合“大调研”活动，普陀区食药安办通过微信投票和问卷调查等手段，倾听民声、汇聚民意，同时积极相应市委市政府“疏堵结合、以疏为主”无证无照食品经营治理方针，最终顺应民意，选择了的治理转变的道路。

普陀区食药安办近期还联合长征镇举行普陀区小餐饮备案试点工作启动仪式，向第一批试点备案单位颁发“便民饮食临时备案公式卡”和统一的工作衣帽，小餐饮试点备案单位代表宣读承诺书。

探索之路，从备案开始

普陀区将小餐饮临时备案工作与无证无照食品经营治理工作有机结合，印发了《普陀区落实小型餐饮服务提供者临时备案监督管理工作的实施意见》，确定百联中环购物广场为小餐饮临时备案监督管理试点。

在备案伊始，也遇到很多经营者的不理解，袁凤华就是其中的一位。刚听到小餐饮临时备案政策的时候，她的心里其实有些忐忑，她经营的快乐柠檬位于百联中环地下一层，在此之前从来未听说过小餐饮临时备案政策。“为何要从我这里开始试点？备案之后还能办证照吗？备案需要的材料多吗？”

面对袁凤华提出的这些问题，长征市场监管所执法人员和长征镇工作人员向她逐一进行解释，并最终打消了她的顾虑。她也成为了第一个来申请小餐饮备案的经营者，有了临时备案公示卡，她在经营的时候也有了底气。

普陀区市场监管局对参与备案的餐饮场所开展临时备案系统培训，强化小餐饮从业者食品安全知识，规范经营者日常经营行为，限制从业者实际经营品种等。同时通过实地进行现场指导，督促餐饮场所整改至符合临时备案的标准。在各方的共同努力下，百联中环地下一层27户无证无照食品经营全部备案成功。

共治共享，转型换新貌

备案工作完成后，普陀区各职能部门加强小餐饮临时备案单位的事中事后监管。普陀区市场监管局检查备案餐饮台账以及进出货记录。普陀区城管执法局针对餐饮场所的占道经营、跨门经营等现象进行抽查。普陀区绿化市容局就餐饮场所的废弃油脂排放以及餐厨垃圾回收同餐饮场所签订合同并进行定期监管。百联中环定期向参加备案的餐饮单位负责人进行食品安全相关培训。长征镇食药安办充分发挥“市民监督员队伍”和网格化管理平台作用，每周到现场就小餐饮备案后的环境卫生以及消费者满意情况向市民征求意见，加强居民参与感，努力构建食品安全共治共享格局。

在多方共同努力下，由于历史场地原因无法办证的问题也在得到解决，首批纳管的27户小餐饮单位也在备案期间实现了硬件设备和食品安全管理水平的“双提升”。其中，8户既受到市民欢迎又纳管期间表现良好的餐饮单位，已经办理了食品经营许可证。袁凤华的快乐柠檬就顺利通过申请程序，拿到了营业执照和食品经营证。

百联中环也根据纳管期间的情况，对其他小餐饮经营户进行了业态调整和升级，将于今年7月打造证照齐全、安心规范的全新美食中心，为无证治理工作画上圆满的句号。