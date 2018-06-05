6岁男童幼儿园噎食窒息-抢救2个月仍不幸身亡　事发后曾在孩子气管中取出一块异物

晨报记者 李东华 吴艺璇



5月30日，市民王女士在微信公众号上发出文章，首度对外公开了5岁8个月大的儿子悠悠(化名)，在幼儿园午餐时因噎食致死的消息——今年3月2日，元宵节，悠悠在幼儿园午餐时发生噎食窒息，虽经2个月全力抢救，依然不幸身亡。

噎食窒息61天后离世

悠悠出生于2012年8月1日，出事前在上海浦东蓝贝壳幼儿园读大班。3月2日，刚好是元宵节，早上王女士送悠悠上学，分别时悠悠说：“妈妈，下午学校猜灯谜你要早点来哦。”

未曾想，这竟成了悠悠对妈妈说的最后一句话。

当天中午12:07，王女士接到幼儿园老师来电称，悠悠在幼儿园因噎食窒息被送往浦东公利医院抢救。悠悠父母赶到医院后被告知，由于窒息时间太长，脑部损伤极大，悠悠在入院时已无自主呼吸、无意识、无心跳。14:15许，悠悠被转入市儿童医学中心PICU 进行后续救治。

此后几天，悠悠的病情仍不见好转。从接近脑死亡被救成植物人，是医生告诉王女士最好的可能：“我们在所有文件上签字，希望等日后医疗技术发达了，能再把儿子从植物人唤醒，我们再教他走路、识字……”

但奇迹没有降临，5月2日凌晨，在市儿童医学中心PICU的第61天，悠悠的生命戛然而止。

王女士在文章里写道：“此后的日日夜夜我们不敢闭眼，因为闭上眼孩子仍承欢膝前，睁开眼却再无儿子踪迹……我甚至怀念在PICU 里的61天，毕竟那时还有希望。”

孩子吃了午饭后“想吐”

那么，事发当天，悠悠在幼儿园究竟吃了什么？

园方事后向家长提供了一份《关于幼儿（悠悠）意外噎食入院的情况经过》（以下简称 《情况经过》）：3月2日元宵节11:10左右，孩子们陆续进入餐厅吃饭，当天午餐包括菠萝什锦饭（饭里有夹心肉、胡萝卜、小豌豆、凤梨、杏鲍菇、米饭）、番茄干贝豆腐衣汤、椰丝糕、橘子。

据《情况经过》所述：事发时，悠悠看到其他小朋友多吃了一块椰丝糕，于是也要了一块吃。悠悠“坐在餐椅上吃完椰丝糕后跟保育员说，‘大妈妈，我吃好走了’。悠悠当时的脸色神态都很正常，说话声音也很清楚。”

11:42，当悠悠吃完第二块椰丝糕后，从餐厅门口出来，吴老师正在教室里巡视。到教室门口，悠悠指着自己的喉咙，吴老师见状问“你是不是想吐？”悠悠点头。

吴老师就带着悠悠到洗手间吐，发现悠悠吐不出来，他回头对着老师，很着急、难受的感觉，脸色没有什么变化，也没有说话，没有发出声音。

吴老师觉得孩子喉咙里面可能有异物，当时周围有很多小孩围着，就把悠悠背对着自己抱到走廊上，用海姆立克急救法施救，边施救边喊保育员和保健老师。

保健老师赶到后，看到孩子脸色不好，嘴唇发紫，感觉没有明显呼吸，就喊赶快打120，并接过孩子继续用海姆立克急救法施救，同时也在喊孩子的名字。

11:44，保教主任拨打120。期间，保健老师做了数次施救，孩子吐了两口，类似呕吐物，但看不清具体吐的什么。吐完后，悠悠没有明显好转，保健老师就说：“快，自己开车去公利医院。”

11:47左右，老师们抬着悠悠往楼下跑，门卫保安郭师傅看到后迎上去接过悠悠，抱着孩子先进入驾驶室后排，保健老师坐在旁边，悠悠侧卧躺在郭师傅身上，尽量让其头朝下，脸朝主驾驶座方向，保健老师清理孩子的嘴巴和鼻子，嘴巴里清理出了一些呕吐物，但是没有很明显卡在喉咙里的异物。清理鼻子的时候，发现鼻子里有很多清水样鼻涕，全程保健老师用手帮孩子嘴巴尽量张着。

11:50左右，车子开进公利医院，悠悠被送到急救室，医生当即展开施救。

14:15许，悠悠被转入市儿童医学中心 PICU 进行后续救治。

气管里取出的异物被处理掉了

根据市儿童医学中心诊断书记载，悠悠最终的死亡原因是：脑疝、颅高压综合征、窒息、气道异物、脓毒性休克等。

悠悠在事发后送入公利医院，医生曾从悠悠喉咙的气管里取出一块异物。照片显示，这块淡黄色状的异物有三四厘米长，呈块状。

“我不知道孩子吃了什么东西，究竟是什么原因导致他这样的，我只知道在公利医院的时候从他喉咙的气管里面取出了一团模糊的东西，看不出来是什么，那个东西是一直堵在他的气道里面的，这是一个结果。大家一直怀疑的就是一块椰丝糕，但是他喉咙的那块东西也看不出来是椰丝糕。取出来的那个东西当时我是拍了照片的，但是那个东西当场医院就处理掉了。”王女士说。

王女士说，她接到通知，赶到公利医院时，班主任吴老师曾简要跟她说过事件的经过。事发后，王女士最想知道的是，当时究竟发生了什么，因为每个人的叙述可能都有一些不太一样的地方，但餐厅这么重要的地方却没有监控。

对于家长的意见，浦东蓝贝壳幼儿园王园长在接受媒体采访时表达了深深的遗憾和难过，她说，事发后园方一直积极开展善后工作，对于家长提出的调查诉求，园方都将尽力配合。