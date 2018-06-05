多部门昨天首次联勤联动整治虬江路及其周边-虬江路整治将落实24小时巡查

晨报记者 杨天弘

6月1日，晨报以一篇《虬江路变清爽了，而“淘货圣地”依旧？》讲述着不同人面对虬江路大整治萌生的万千情愫，有期待，有怀念，但都逃不出一个心愿：“希望整顿，但不希望关闭。”

昨天下午，虹口区四川北路街道再次和区公安、市场监管、城管、消防、市容、物业等多部门对虬江路、虬江支路等地的违法经营、违法出租、违法占用、违法搭建等进行整治。这是在之前3次集中整治的基础上，进行的首次联勤联动整治，今后对于乱象回潮或者尚未自行整改的，一经发现，马上进行机动联勤的即时整治。

四川北路街道相关负责人告诉记者：“我们整治的是虬江路及其周边地区的经营乱象，维护消费者的正当权益，营造市场发展的良好氛围。”

违法搭建多年被拆除

虬江路地处虹口静安两区交界处，这里以经营二手电子产品在上海颇有名气。然而，这几年周边地区变成一个新旧物品混杂的地方，不只是售卖电脑、电器、音箱，还包括卫浴用品、体育用品、钟表、乐器以至服装。无证无照经营户和外来人员云集，环境脏乱差和治安问题突出。

在虬江路600号、570号、虬江支路273号等多个整治现场，一些违法搭建多年的经营场所正被拆除。记者看到，拆违现场拉起警戒线，一个个陈旧的招牌被卸了下来。连搬场车都已停靠在外，随时待命。无证无照经营的箱包店、五金店、杂货店等被一一取缔。

围观人群很多，讨论声无数。住在附近的居民陈先生说，脏乱差了这么久，是该好好整顿了，“改善环境也是有利于我们居民”。

对标清单逐一“销号”

在昨日开展的联合集中整治现场，相关负责人告诉记者，整治实行“六个一律”，即对违法经营一律取缔、对违法居住一律驱离、对违法搭建一律拆除、对消防与安全生产违法行为一律查处、对实有人口一律进行清查、对涉嫌治安违法或者犯罪的一律予以打击，并全面建立隐患清单、任务清单、责任清单、整治清单等4张工作清单，将对标各张清单逐一“销号”，确保整治点位100%得到清除。

这位负责人介绍说，经过前期的初步整治，虬江路及其周边地区的经营乱象现象初步得到了遏制。目前，已取缔了86处违法经营点、整治违法居住与违法出租点130余处、拆除违法搭建6处约800余平方米、整治整改安全隐患35处。这位负责人表示，整治工作将采取分段分类间隔操作的方式开展，每周确定重点整治点位，并将整治工作的突击性与固守管理的常态化相结合，落实24小时巡查、管控。