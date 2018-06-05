杨浦区为红色文化史迹制码 市民扫码就可聆听革命故事

记者 何雅君

晨报讯 扩建国歌展示馆，为红色文化史迹制作“二维码”，建设江湾历史文化风貌区……昨天，杨浦区发布《加快建设创新文化承载区三年行动计划》，介绍了2018—2020年间，杨浦区在传承红色文化基因、重塑历史文物风貌方面要做的事。

记者了解到，杨浦区将扩展建设国歌展示馆，以国歌诞生、国歌立法、国歌奏唱礼仪等宣教传习为核心内容，打响“国歌嘹亮”升旗仪式、“国歌故事进课堂”、“国之当歌”音乐剧等国家级、市级品牌项目，争创国家级爱国主义教育基地。联合申通集团打造“国歌文化进地铁”四号线特色站点，建设国歌精神宣传志愿者服务基地。

同时，杨浦区将对陈望道的旧居进行保护性利用，开放《共产党宣言》展示陈列馆，展示陈望道生平文献史料和历史文物，创作、发布和展演以陈望道和《共产党宣言》为题材的优秀创作。此外，杨浦区正在分类梳理保护区内现存的革命遗址遗迹，为其建立目录。今后，杨浦区打算推广“寻找红色印记”市民导览，为红色文化史迹制作“二维码”，参观者只需扫码就能聆听革命故事。

与此同时，杨浦区也在开展重塑历史文物风貌专项行动。支持复旦大学修缮谈家桢、苏步青等故居，建成开放复旦大学历史博物馆，建设政肃路历史风貌街区。杨浦区高校资源丰富，今后，各大高校博物馆、校史馆或将向公众开放，传播“百年大学”书香文化的历史文脉和人文精神。

杨树浦滨江是中国近代工业的发祥地。据悉，杨浦区将依托这一带的工业遗存，对滨江沿线近现代历史建筑和工业遗产进行保护修缮，发展滨江文博旅游资源，打造连续不间断的“杨树浦路工业遗存博览带”。

在重点文物抢救保护工作中，杨浦区将重点保护86处各级不可移动文物，做好文物挂牌、立碑、文物征询、文物建筑安全巡查等工作，为区域内优秀历史建筑和名人故居设置导览二维码，方便市民了解文物信息。