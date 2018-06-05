市消保委发布28家菜场消费调查-买了近26元虾，9.2元付给了水和袋

晨报记者 李晓明

在新瞿溪菜市场买了268克虾，其中塑料袋和水的重量加起来竟达96克，这意味着，按照调查时的价格核算，近26元的总价中，有9.2元是要为袋子和水分埋单，这简直让消费者欲哭无泪。

昨日，上海市消保委发布了全市28家菜市场消费调查，结果显示，大多数菜场消费规范，但也有极少数菜场缺斤少两，尤其是购买鱼虾等水产品时，水分和袋重最受诟病。

蔬菜：

两菜场每百克误差超10克

本次菜场消费小调查通过手机地图App，遴选消费者访问最多的28家菜场（含传统型、超市型菜市场），范围涉及浦东、黄浦、徐汇、静安、长宁、虹口、杨浦、普陀、宝山、闵行等10个辖区。选购样品140件，其中蔬菜样品112件，活虾样品28件。

本次调查从28家菜场购买了112件蔬菜样品，并就样品进行称重校对。数据显示，有97.3%的样品称重准确。可见，菜场蔬菜分量普遍准确度较高，情况较好。有5件样品称重误差较大，其中龙潭菜市场、乐山菜市场等2家菜场每百克样品误差超过10克。

水产：

每百克虾最高含水30克

本次调查共购买了28个河虾水产样品，样品平均重量300克左右，并就毛重准确度、水重及袋重进行称重比较。结果发现：河虾水含量差异大。数据显示，28件样品的平均水含量为8.8克。水产（虾）每百克水含量最少的有美天安顺菜市场（1.45克）、上蔬永辉古北店（2.54克）及高安菜场（2.6克），最多的是新瞿溪菜市场（30.92克）、高陵路菜市场（21.32克）及北新泾菜市场（18.46克）。

本次调查还对28件水产样品使用的袋子进行称重比较。调查数据显示，存在较大差异，平均袋重为11.76克，其中最轻的为阳普鞍山菜市场的袋子（4克），最重的为北新泾菜市场的袋子（29克）。其中，袋子最重和最轻的相差6倍。

标价：

与实际不符的有14件

菜场标价不准确，很容易误导消费者。

此次调查显示，购买的140件样品中，有88件样品有标价，准确率为84.1%。其中，标价与实际不符的有14件，涉及万有全新鲜市菜场、东江阴街菜市场、美天虹康菜市场、永昌华丰菜市场、浦东大道菜市场、正育生鲜菜场博兴店、乐山菜市场等7家菜场。

值得注意的是，调查人员在买样过程中查看摊位上的价格标签，有消费者主动告诉调查人员该标价已经一年多没换过。此外，有商家也自己承认标价签已很久未更新。

设备：

28家菜场中11家有小票

本次调查发现，28家菜场中有3家未配置公平秤，分别是荟选集市丽园店、正育生鲜菜场博兴店及盛政都市农超中海菜市场。

在25家配置公平秤的菜场中，有5家存在不同的问题。如双辽菜市场在营业时间公平秤管理处无人且锁门； 阳普生鲜菜市场公平秤放置不稳，放置台通过折纸垫平； 华欣菜市场无特设公平秤，直接在普通称菜处贴上“公平秤”字样；三角地菜场曲阳分场公平秤被悬挂并放在电扇下方，导致晃动； 高安菜市场公平秤未插电等。

此外，本次调查发现，28家菜场中，有11家菜场提供小票。其中有7家菜场能提供准确的小票。分别是：荟选集市丽园店、美天安顺菜市场、永昌真金菜市场、宝山华欣菜市场、高安菜场、盛政都市农超中海菜市场、上蔬永辉古北店。

另有4家菜场提供的小票不标准，如将“黄瓜”标注为“红洋葱”；将“番茄”标注为“特价5”；将蔬菜统一标记为“青菜”；将蔬菜统一标记为“正育蔬菜”且河虾标注为“活鱼称重”。

对此，市消保委认为，本次调查中，菜场称重准确性普遍较高，但在商家诚信度之外，公平交易还需监督机制，小票是低成本高效率的监督方式。调查结果反映出，当前小票的提供情况与消费者需求还存在一定差距。