宠物家庭寄养便民还是扰民-虽能给宠物一个“临时的家”，但是面临无法应对宠物疾病、扰民投诉等多重困境

晨报首席记者 张益维



近几年，随着宠物寄养需求日益增大，一种将宠物寄养在居民家庭中的新型寄养方式开始在沪兴起。

通过微博、同城中介网站以及专业的宠物寄养平台，一些家庭开始尝试将自己的民宅作为宠物寄养空间，为那些暂时无法陪伴宠物的宠物主人提供有偿寄养服务。但是，这些藏身居民楼的宠物寄养服务提供方，在深受养宠者欢迎的同时，却也面临着无法应对宠物疾病的卫生困境，以及不可避免的宠物扰民投诉。而且，宠物狗寄养服务本身，还可能涉嫌突破《上海市养犬管理条例》中关于“个人在城市化地区内饲养犬只的，每户限养一条”等相关规定。

A 每个月收入七八千元

大冰从2017年下半年开始为其他养宠者提供宠物家庭寄养服务，在此之前，他只是一个单纯的宠物爱好者。

“我养狗也养猫，去年逛宠物博览会时，突然发现居然还有这么个‘职业’，只要有足够的时间和空间，就可以一边养宠物一边赚钱。我当时很兴奋，回家后没多久，就在某中介平台上将自己家注册为寄养家庭，为需要寄养宠物的人提供有偿服务。”大冰说，根据平台的要求，他向寄养者承诺，愿意为宠物提供家一般的环境，具体包括将宠物散养在家中，允许宠物自由上床、上沙发，每天多次遛狗，每天发多个宠物小视频给养宠者。

大冰用来提供寄养宠物的地方，是其位于徐汇区的家——一间面积60余平方米的房子，有两个卧室。他承诺，寄养在家里的宠物，可以在家中自由活动。

由于地理位置好，且大冰愿意寄养多种宠物，他很快迎来了生意的高峰。

2017年国庆假期、2018年春节假期，大冰寄养宠物的收入均达近万元。平日里，大冰每个月也能从寄养宠物的“工作”中收入七八千元。不知不觉间，宠物寄养成了大冰家庭收入的重要组成部分。

据大冰统计，如今，在上海从事宠物家庭寄养的家庭有上百个，主要通过微博、同城中介网站以及几家专业的宠物寄养平台寻找客源。每到节假日，这些家庭就会迎来寄养的小高峰，夸张的时候，一户家庭可以同时寄养10只以上宠物。

“今年春节，我家里曾经同时寄养了15只宠物，包括猫、狗和仓鼠之类的小宠，家里连厨房都给它们用了。”大冰说。

B 新兴行业面对多重困境

根据大冰的介绍，记者在几家同城网站以及宠物中介机构获悉，确有上百个宠物寄养家庭入驻其中。在部分寄养家庭中，有超过4只宠物正在同时寄养，这些寄养家庭大多位于居民楼，部分位于别墅，许多寄养家庭已经经营超过1年，拥有客户评论上百条，大多数客户的评论非常正面。

尽管许多消费者对宠物家庭寄养持积极态度，但不可否认，这个行业也面临着很多现实困境，包括卫生困境、场地困境和法规困境。

卫生困境：

无法应对宠物疾病

作为非专业人士，宠物寄养家庭面临的首要困境，也是风险最大的一点，就是几乎没有专业能力应对宠物生病。

今年3月29日，一只寄养在大冰家的猫咪意外死亡，大冰吓坏了，在将猫咪送往宠物医院检查后，结果显示：猫咪心脏肥大，气管上抬，怀疑死亡原因为“心脏引起死亡”。

然而，就在前一天还收到大冰发来宠物视频的寄养者，并不相信宠物医院给出的结论。寄养者怀疑，猫咪的死亡可能与大冰的饲养有关，对方怀疑大冰可能隐瞒了猫咪死亡的真正原因。

“从宠物主人的角度而言，他的想法是可以理解的。他会觉得自己的猫养了这么多年都有没任何问题，怎么到了你这里就突然死了呢？”大冰说。

最终，宠物主人要求大冰赔款4000元或者赔偿一只相同的猫。对此，大冰觉得完全没法接受，按照双方的寄养服务协议，“如寄养期间，寄养的宠物由于年老体衰或其他突发病死亡，寄养家庭不负赔偿责任”。

然而，由于双方各执一词，最终大冰所在的宠物中介平台支付了相应的赔偿费用。

“最让我感到无力的是，我发现我根本没能力证明自己的清白。”大冰说：“如果是专业的机构，可能有比较专业的设备记录寄养过程、保留动物尸体，给寄养者一个交代，但是我这里是做不到的。现在想起来还有点后怕，如果这只猫是因为传染病死亡的怎么办？我们都是业余养宠物者，家里根本不具备相应的消毒和防疫能力。如果其他寄养在我这里的宠物被传染了，那就真的解释不清了。”

场地困境:

扰民投诉不可避免

除了卫生困境外，以民宅作为宠物寄养服务的场地，还会不可避免地带来扰民问题。

“家庭寄养的一个特点就是提供宠物散养服务。我家里一共有两个房间，猫和狗不能一起养，只能一个房间养狗，一个房间养猫。于是，我家一个房间里是猫窜来窜去，另一个房间里是大狗小狗挤在一起。平时宠物少还好，一到节假日，寄养的宠物变多，有时甚至超过10只，房间里无可避免地会产生味道。”大冰说，难闻的味道很快引来了邻居们的抱怨，为了避免打扰到邻居，大冰只能勤打扫，并自觉把楼道里的卫生一起打扫好。但即便如此，大冰仍然时不时会被邻居投诉。

“味道还是小问题，最怕的就是小狗乱叫。”大冰说，因为小狗到了新环境会很不安，一些小狗的表现方式就是不停地叫，就算把门关上，小狗的叫声仍然会穿透房门，邻居们自然受不了。“我遇到最能叫的小狗是一只小鹿犬，那只小狗真的可以连续叫几个小时不休息，安抚也停不下来，惹得邻居不断投诉。后来我再接单，都要先问问小狗是不是很喜欢叫。”

对许多宠物寄养家庭而言，扰民似乎是绕不开的一个困境。记者随机走访了几个宠物寄养家庭发现，这些家庭或多或少都面临着邻居的投诉。

“你不要说我们是做寄养的，我们是免费的，是在献爱心。”在虹口区一户宠物寄养家庭，负责接待客户的阿姨这样告诉记者。不久后，她女儿悄悄告诉记者，他们并非是献爱心，而是楼下邻居投诉得太厉害了，他们不好意思将自己有偿寄养宠物的事情明讲。

“我们已经不做宠物寄养了，被投诉得太厉害了。”浦东新区一户寄养家庭向记者坦陈。

法规困境：

涉嫌违反相关规定

从事宠物饲养行业多年的王家梁是一名专业的犬只训练员。在他看来，宠物家庭寄养行业还存在着法律困境。他指出，严格来讲，寄养两只以上宠物狗的家庭已经涉嫌违背了《上海市养犬管理条例》相关规定：“个人在城市化地区内饲养犬只的，每户限养一条”。

“就算这只狗是有证的，但是它没有养在该养的房子里，也是不行的，宠物寄养家庭涉嫌违规养狗。”在王家梁看来，除了法规的限制以外，将多只宠物狗同时饲养在一个空间中，也不利于宠物的身心健康。

作为专业的宠物饲养者和犬只训练员，他会尽量避免多只狗生活在同一环境中：“多只狗生活在一起，狗与狗之间必然出现大狗欺负小狗，强狗欺负弱狗的情况。因此，如果没有专业人士照看，小狗很容易被欺负，甚至影响小狗的心理健康。”

王家梁说：“家庭寄养不是不可以，但是同时将多只狗散养在同一空间里，对宠物看护者的要求很高，需要看护者能够及时有效地调节宠物之间的关系。宠物看护者需要对强狗欺负弱狗等行为作出准确判断，并及时阻止。”