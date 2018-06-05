这两个连接长三角的区将和朋友们共画“同心圆”

晨报首席记者 李芹 晨报记者 荀澄敏 杨天弘

位于上海市郊的金山和青浦有着诸多的相似之处：金山拥有中国历史文化名镇枫泾，青浦则有着“沪上威尼斯”之称的朱家角古镇。在长三角一体化的背景下，金山被誉为上海西南连接长三角的桥头堡，青浦又是上海唯一一个同时接壤江苏和浙江的行政区。于是，主动且深度地融入长三角、打破“边界”效应成为两个区的主动选择。

走进长三角开展推介

目前，金山区境内有沈海、沪昆、申嘉湖等七条高速公路跨经并联通长三角区域。此外，金山区正在加紧推进320国道（浙江省界-松江区界）拓宽改建工程和228国道（浙江省界-奉贤区界）新建工程，将实现与浙江毗邻地区的有机对接。

作为“长三角综合枢纽城”，金山区将以多功能、立体化的综合交通网络为纽带，未来沪杭客运专线金山北站距虹桥枢纽站时间约15分钟，距杭州站约40分钟，金山从交通终点正转变为连接浙江的交通枢纽。

去年7月，金山区已经与张江高新技术产业开发区管委会、嘉兴市人民政府三方共同签订了《深化合作加快推进张江长三角科技城建设框架协议》，初步形成了以“融合之城、创新之城、智慧之城、美丽之城”为主题的张江长三角科技城概念规划，成为按照市场化运作模式创建的国内第一个跨省市合作发展先行区，重点推进3D打印、信息港项目。

金山区委书记赵卫星表示，将全面深化与嘉兴市的合作，加快编制环枫泾城镇圈、金山-平湖“田园五镇”协同规划，加快建设张江长三角科技城、长三角现代农业园区、长三角田园综合体等项目，积极推动沪浙毗邻地区高质量一体化发展，努力成为长三角高质量一体化发展的“桥头堡”。

为加快构建开放型经济新体制，积极构建形成全方位、多领域、宽层次融入长三角一体化，位于金山区的长三角农创路演中心已经形成，汇聚了江浙沪三地农科院专家学者的农业科研技术，搭建起了融合技术、资本、政策、服务等市场要素于一体的综合性平台。目前已开创了农创项目的技术路演、问题路演、巡回路演等多种路演模式，累计举办各类技术路演对接活动200余场，成功注册科技类企业200多户，落地30户。

此外，通过整合金山海洋资源、生态农业、古镇文化等特色资源，金山区还将大力发展观光休闲度假型旅游业，主动走进长三角区域开展旅游品牌推介活动，使金山旅游品牌在长三角区域的知名度和影响力不断提升。

将来，金山区还将联合嘉兴拟定旅游开发一体化发展的方案，推动双方在城镇开发建设、美丽乡村建设、乡村休闲旅游发展等方面加强交流与合作。金山区还将与平湖、嘉善等地还建立完善了水域突发事件联动机制，可共同应对和处置区域性的水污染事件。

多个共同意愿四地达成

经过与青浦接壤的浙江嘉善县、江苏昆山市和吴江区的调研走访，多个“共同意愿”正在四地达成：打破行政区划，推动道路交通基础设施联通，推动产业合作，共同深化社会治理，共同推进生态环境治理与保护。

青浦区发改委将负责牵头协调三省一市重大合作事项在青浦区的全面落地，同时统筹做好规划契合、设施汇合、产业耦合、功能聚合、治理融合、环保联合的六个“合”字文章，把青浦区、苏州市、嘉兴市的一体化合作诉求进行对表对标，形成一批项目化、可实施的工作任务，努力求得一体化合作的最大公约数、画出一体化合作的最大同心圆。

作为落实青浦区和苏州市、嘉兴市战略合作框架协议的具体举措，青浦区还将积极筹备组织昆山、吴江、嘉善召开联席会议，抓紧研究制订《环淀山湖战略协同区一体化发展合作备忘录》，共同推动“环淀山湖战略协同区”的区域合作。

在充分尊重各方意愿的基础上，青浦会积极联合周边区域研究共建长三角民营投资基金，强化一体化合作资金支持。同时，还将更加主动地对接长三角区域合作办公室，努力寻求更多的业务指导和资源支持，力争使长三角地区主要领导座谈会上明确的合作事项能够在青浦先行先试，进一步体现青浦作为长三角地区中心的地位和作用。

需要更多可行的推进措施

上海市决策咨询委员会委员、上海经济学学会会长周振华对“更高质量”有着自己的理解：推进长三角一体化的发展既处在一个新的时代背景中，也站到了一个更高站位，所以，整个推进的视野、格局、前景和以往相比，有了更深层次的意义。

这也就涉及到深入解决一体化进程中存在的一些机制问题，比如：政策如何进一步协调，基础设施如何进一步互联互通，如何进一步减少长三角区域物流成本、交易成本等。因此，从这个意义上说，需要比以前更多切实可行的推进措施，还需要更多实质性的组织机制的建设。“长三角合作办公室进一步推进专项规划制定，成立决策咨询专家委员会等等，这些新措施都将在推进长三角更高质量一体化进程中起到加速器的作用。”

国务院发展研究中心副主任王一鸣提到，长三角更高质量一体化发展要书写新的篇章，在新的发展阶段势必会涉及很多新的变化，从高速度转向高质量发展，是提出更高的要求。因此，对于管理体制、市场体系建设、要素配置都提出了新的要求。