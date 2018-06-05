新版环境违法行为举报奖励办法发布-随手拍污染照片 最高可奖5万元

记者 郁文艳

晨报讯 市环保局介绍，为进一步加强环境违法行为的社会监督，推动公众参与，《上海市环境违法行为举报奖励办法》进行了修订。在举报途径上增加了微信举报，最高奖励5万元。

市环保局于2003年开展有奖举报试点工作，2011年在试点基础上进一步扩大举报范围，制定了《上海市环境保护局关于对环保违法行为实行有奖举报的规定》。此次新的《办法》主要进行了以下修订：

一是突出引导公众参与的价值导向。在制定目的上，明确规定各级环保部门应当鼓励和引导社会公众参与监督环境违法行为，提高举报便捷度，提升公众参与举报积极性；在举报途径上，在原有电话、来信来访渠道上，增设了微信举报方式，鼓励公众在“12369环保举报”微信平台上传违法行为线索，简化公众参与监督的方式；在举报处理机制上，增设公示机制，对举报的查处情况向社会公开，便于社会公众对环保部门监督；在奖励形式上，在奖金之外，增加荣誉奖励，丰富奖励形式，调动公众参与监督的积极性。

二是扩大举报奖励范围。举报范围重点突出三类奖励事项：一是日常监管中难以发现的行为，如通过逃避监管的方式违法排放污染物、非法处置工业固体废物或危险废物；二是侵害公众利益的行为，如拒不执行空气重污染应急预警期间限产停产决定； 三是造成严重危害后果的行为，如社会影响较大的环境犯罪行为。

三是适当提高举报奖励标准。对举报环境违法行为、提供重要证据或对案件办理有其他重大贡献的，最高可以给予5万元的奖励。

四是提高有奖举报便捷度。增设“12369环保举报”微信平台。“12369环保举报”微信平台是生态环境部设立的唯一接受举报的微信公众号，随手拍污染照片，准确定位污染企业，随时查看办案进度，以其查办违法排污的及时性、便捷性、准确性，受到群众欢迎。同时，优化奖励程序，提高奖励领取便捷度，鼓励公众积极参与举报活动。