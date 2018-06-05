《2017年上海市环境状况公报》发布-空气质量总体向好 臭氧污染愈加明显

记者 郁文艳

晨报讯 市环境保护局昨天发布了《2017上海市环境状况公报》。《公报》显示，去年上海空气质量总体向好，但臭氧污染愈加明显，水质量持续改善，尤其劣V类水大幅减少。

2017年，本市环境空气质量优良天数为275天，环境空气质量指数（AQI）优良率为75.3%，与2016年基本持平。

在全年90个污染日中，首要污染物为臭氧的有52天，首要污染物为PM2.5的有23天。

2017年，全市地表水环境质量较2016年进一步改善。全市主要河流断面中，水质达到Ⅱ-Ⅲ类的断面占23.2%，Ⅳ-Ⅴ类断面占58.7%，劣Ⅴ类断面占18.1%，主要污染指标为氨氮和总磷。与2016年相比，全市主要河流劣Ⅴ类断面比例下降了15.9个百分点。

本市近年来不断加大截污治污力度，地表水环境质量持续改善，但氮磷仍为影响本市水环境质量状况的主要污染指标。

此外，声环境质量、辐射环境质量总体良好。酸雨污染、降尘污染总体呈下降趋势。

市环保局还介绍，2017年全市环保系统查处案件达4477件，处罚金额逾4.76亿元，同比分别增长34.97%和90.23%。

市民可登录“上海环境热线”网站（http://www.envir.gov.cn）浏览或下载环境公报。