新版空气重污染专项应急预案发布-当预测有重污染时 至少提前一天预警

记者 郁文艳

晨报讯 明明天空看上去已经很灰蒙蒙，可是空气污染预警还没有发布。今后，类似的情况会减少。市环保局介绍，《上海市空气重污染专项应急预案（2018版）》已正式发布，新的预案降低了预警启动门槛，并增加了预警发布的提前量。

市环保局介绍，与2016年12月发布的2016版预案相比，2018版预案对预警启动条件进行了优化和调整，主要以预测结果作为启动条件，增加预警提前量，将预案中“经监测预测”的提法全部修改为“经预测”，当预测有重污染时，至少提前一天启动预警。

此外，降低了预警启动门槛。蓝色预警由原来的“一天重度污染，或一天中度污染且可能出现短时重污染”调整为“一天轻度或中度污染且可能出现短时重污染”；黄色预警由原来的“两天重度污染”调整为“一天重度污染”；橙色预警启动条件由原来的“一天严重污染，或三天以上重度污染”调整为“一天严重污染，或两天及以上重度污染”； 红色预警启动条件维持不变，仍为“未来一天环境空气质量指数（AQI）大于400”。

市环保局介绍，新预案在长三角联动方面预留了接口。长三角区域大气污染防治协作小组办公室今年即将牵头制定长三角区域空气重污染预警应急联动方案，为与之衔接，2018版预案增加了“重大活动保障期间，根据国家和长三角区域联动的要求，按程序启动相应等级的预警”的提法。

市环保局表示，随着启动门槛的降低，本市空气重污染预警的启动次数会比原预案增加，但这并不意味着空气质量变差了，而是各区、各部门和相关单位主动作为，提前开展应急减排，努力缓解空气污染程度。

为了确保2018版预案各项响应措施落实到位，市空气重污染应急工作组要求各成员单位依据职责制定更细化的子预案，在加强信息通报和工作调度的同时，还将不定期组织开展对空气重污染应急响应措施落实情况的执法检查，依法处罚相关违法行为，并在主要媒体上曝光。