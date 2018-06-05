特朗普又这样对华表态了，很短很意味深长！

很有意思的，中美贸易最新一轮北京磋商后，中方立刻单方面发表了声明，美方未做任何表态。以至于一些西方媒体猜测，是不是谈崩了？

或许，其中部分原因，大概是美方代表团着急要去赶飞机，而且还要向白宫报告相关情况。终于，美方代表团回到国内后，6月4日，白宫发表了一个声明，另外，特朗普还也发了推特，都很短很意味深长。

白宫的正式书面声明，总共只有四段话，牛弹琴（bullpiano）粗粗数了一下，100多个英语单词，意思大致如下：

由美国商务部长罗斯率领的美方代表团与中方代表团，于周末结束了本轮磋商。这是正在进行的贸易磋商的一部分。

会晤聚焦于通过促进农产品和能源对华出口便利化、满足中国日益增长的消费需求来削减美国贸易逆差、提振美国经济增长、增加美国就业。

美方代表团官员向中方转达了特朗普总统的明确目标，即实现两国贸易关系公平化。

美方代表团将报告磋商情况，以得到继续前推进这一目标的路径指示。

四句话，都很外交口吻，但美方想传递的意思，应该也是很明确的，在牛弹琴（bullpiano）看来：

1、既然这一轮是正在进行的磋商的一部分，那意味着中美还将继续磋商下去。

2、会晤的重点，是美国农产品和能源对华出口。美方也认为是共赢：对中国来说，满足日益增长的消费需求；对美国来说，减少美对华贸易逆差、提振美国经济增长、增加美国就业。

3、特朗普有明确目标，那就是贸易公平，美国代表团向中方进行了转达。这句话，应该是对美国国内说的，你看，我们没有为了一个交易，就放弃了大目标。

4、美方代表团还将继续报告，白宫还在考虑，下一步怎么办？