上海市青浦区盈淀路和江苏省昆山市锦淀公路正蜿蜒“靠近”，通过各自审批、委托代建等创新模式，这两条隔1280米相望的跨省“断头路”今年9月将“合体”，昆山南部旅游区与上海虹桥交通枢纽的快速直达通道就此打通。贯彻落实党的十九大提出的区域协调发展战略，创新体制机制，长三角更高质量的一体化发展正驶上快车道。

新一轮长三角一体化始于协作机制创新，抓手则是发展规划的一体化。今年初，长三角区域合作办公室组建，来自沪、苏、浙、皖四省市的工作人员共同研究绘制一体化蓝图。6月1日，以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题的2018年度长三角地区主要负责同志座谈会在上海举行，审议并原则同意《长三角地区一体化发展三年行动计划》，明确一体化发展的任务书、时间表和路线图，推进具有全球竞争力的世界级城市群建设。

曾因行政壁垒“断头”多年的发展规划、基础设施和创新要素，正走向互联互通。上海嘉定区和江苏昆山市、太仓市日前签订协议，联合打造“嘉昆太协同创新核心圈”，就产业发展、综合交通、生态治理、小城镇发展编制统一规划；“嘉太生态区”等15个项目开展合作，在集成电路及物联网、新能源汽车、智能制造机器人等领域协同打造产业链。

基础设施快速对接。上海梳理出30条左右与苏浙交界的“断头路”，首批启动9条路打通工程，总投资32亿元。联通的还有公共服务，四省市联手开展异地就医联网结算“百日攻坚”，跨省市异地就医直接结算医疗费15亿元；浙江嘉兴与上海医疗机构对接，近5.6万患者享受上海专家直接服务。

社会化合作机制刷新。长三角25家国家级双创示范基地成立联盟，四省市创新企业、投资人、创业者进入同一个“朋友圈”，仅一个多月便促成40多次有效对接，多个合作项目逐步落地；“长三角大型科学仪器协作共用网”集聚2000余家单位近3000台（套）大型科学仪器设施，总价值近300亿元；以一条高速公路为纽带，“G60科创走廊”从上海、浙江向安徽延伸，科创要素加快流动。

市场一体化加快推进。上海“一网通办”、江苏“不见面审批”、浙江“最多跑一次”，长三角在行政审批制度改革上同频共振、实招迭出，营造公平便利的市场环境。浙江民企抱团破冰，我国首条民营资本控股高铁——总投资449亿元的杭绍台高铁项目，为铁路投融资体制改革蹚出新路，助力长三角交通一体化。

以占全国3.8%的地域面积创造了全国近25%经济总量的长三角四省市，正以一体化发展的新进程，孕育高质量发展的新动能。

（原题为《长三角一体化提速》）