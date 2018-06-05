习近平讲述“上合故事”

央视网消息：六月，世界目光聚焦青岛。

“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。”2018年4月23日，习近平在集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长时，用“不平凡”三个字总结了上海合作组织17年来的发展历程。

2014年9月12日，上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。习近平出席会议并发表重要讲话。来源：新华社

“弘扬上海合作组织主旋律，向世界讲述更多‘上合故事’，发出更多‘上合声音’。”

数年来习近平身体力行，在多个场合多次亲口讲述“上合故事”，展现上合组织成员国源远流长的历史和亲密无间的关系，让上合组织发展厚植于人文沃土。

历史的呼唤——

“ 人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。”

2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时，讲述了张骞出使西域的故事。

“2100多年前，中国汉代的张骞肩负和平友好使命，两次出使中亚，开启了中国同中亚各国友好交往的大门，开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路。我的家乡陕西，就位于古丝绸之路的起点。站在这里，回首历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。这一切，让我感到十分亲切。”随后，习近平提出共同建设“丝绸之路经济带”的畅想。

设计：石天馨 制作：李夏

不到一个月，习近平在印度尼西亚国会发表演讲时，提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”，与此前的“丝绸之路经济带”共同构成“一带一路”倡议。

观今宜鉴古，无古不成今。历史是一面镜子，照亮现实，也照亮未来。

上合组织成员国都是“一带一路”沿线国家，在上海合作组织秘书长阿利莫夫眼中，“一带一路”倡议为上合组织增添了新的助推剂。“一带一路”沿线国家的经济合作将进一步增强上合组织的凝聚力和国际影响力。

怀着友好交往的朴素愿望，我们的先辈开启了人类文明史上的大交流时代。上海合作组织的建立，正是对这一朴素愿望的延续。

知者行之始，行者知之成。

成立17年来，上合组织成员国之间政治互信不断积累，有力维护了地区安全稳定；经贸、金融、能源、交通等各领域合作深入发展，2015年，中国同其他成员国贸易总额是上合组织成立之初的7倍；跨国基础设施建设不断提速，跨国公路、铁路、航空运输，包括油气管道、天然气管道等基础设施建设为沟通各国的联系与合作，为区域经济发展发挥了重大作用。

民心的呼唤——

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”

2016年6月22日，国家主席习近平在塔什干乌兹别克斯坦最高会议立法院发表题为《携手共创丝绸之路新辉煌》的重要演讲。来源：新华社

2016年6月22日，当地时间下午3时50分许，正在乌兹别克斯坦进行国事访问的习近平抵达乌最高会议立法院，随后步入演讲大厅，开始题为《携手共创丝绸之路新辉煌》的重要演讲。

习近平讲述了中乌两国人民友好交往的历史。“中国西汉张骞、唐代玄奘、明代陈诚等都曾出使或途经乌兹别克斯坦。13世纪晚期，祖籍布哈拉的政治家赛典赤·赡思丁曾担任中国云南行省平章政事。他兴修水利、开办学校、发展经济，受到当地人民爱戴。14世纪中期，出生于撒马尔罕的天文历法学家伍儒应邀前往中国，在南京参与修建天文台，并在中国天文机构任职长达50年。”

2013年9月7日，在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学，习近平讲述了一个发生在当代的“跨国寻亲”故事。

“上世纪40年代末，一位在新疆工作的中国小伙儿认识了在当地医院工作的美丽姑娘瓦莲金娜，两人真心相爱并结婚生子。后来，由于一些客观原因，瓦莲金娜回国了，当时他们的儿子才6岁。这个孩子长大后，不断寻找自己的母亲，想尽了各种办法，始终没有音讯。2009年，儿子终于找到了自己的母亲瓦莲金娜，他的母亲就住在阿拉木图。这一年，儿子61岁，瓦莲金娜80岁。后来，儿子来到阿拉木图看望母亲，还把母亲接到中国旅游。这迟到了半个世纪的幸福，是中哈人民友好的有力见证。”

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中国人自古将“守望相助”视为邻里关系的核心。上合组织成员国也用“守望相助”来表达彼此最深的尊重，最浓的情感。

习近平在莫斯科国际关系学院的演讲中，提到了一则中俄交往的故事：“2004年俄罗斯发生别斯兰人质事件后，中国邀请部分受伤儿童赴华接受康复治疗，这些孩子在中国受到精心照料，俄方带队医生阿兰表示‘你们的医生给孩子们这么大的帮助，我们的孩子会永远记住你们的’。”

2008年中国汶川特大地震发生后，俄罗斯在第一时间向中国伸出援手，并邀请灾区孩子到俄罗斯远东等地疗养。

习近平在巴基斯坦访问时，还讲到了也门撤侨的故事：“也门撤侨行动中，中国军舰搭载176名巴基斯坦公民从亚丁港撤离，巴基斯坦军舰协助从穆卡拉港撤离8名中国留学生。巴方军舰指挥官下达命令：‘只要中国留学生不到，我们的军舰就不离港。’”

友谊之路同样源远流长的还有中国和印度。2014年9月18日，在印度世界事务委员会演讲时，习近平这样讲到：“90年前，中国人民喜爱的印度伟大诗人泰戈尔访问了中国，受到中国人民热烈欢迎。一踏上中国的土地，泰戈尔就说：‘我不知道什么缘故，到中国就像回到故乡一样。’在离开中国时，他伤感地说：‘我的心留在这里了。’”

习近平讲述的故事，从历史名人到普通民众，从国家层面的守望相助到个人层面的挚爱亲情，无不展现了各国人民对和平与交流的热烈期盼。

“‘民齐者强。’上海合作组织的未来，最终掌握在本组织各国人民手中。”习近平说。

时代的呼唤——

“有团结的地方，定有幸福相随。”

随着2017年阿斯塔纳峰会正式给予印度、巴基斯坦成员国地位，上海合作组织发展成为世界上人口最多、地域最广、潜力巨大的综合性区域组织。

尽管组织成员国地跨欧亚两大洲，汇聚多种古老文明，存在不同宗教信仰，在制度模式、发展道路等诸多方面存在客观差异，但上海合作组织在存异的基础上寻求大同，使睦邻友好、共同发展的理念深入人心。

元首外交，引领方向。

2014年9月，对塔吉克斯坦进行国事访问前夕，习近平主席自称将“到好邻居、好兄弟家中作客”，在塔吉克斯坦国家媒体发表署名文章。访问期间，拉赫蒙总统一而再、再而三主动牵起习近平主席的手。他说：“这次访问的一个重要成果，就是我同你成为更加亲密的兄弟。”

2017年7月4日，习近平、普京在克里姆林宫再聚首。普京以“尊敬的习近平主席，我的老朋友”作为开场白，习近平主席则回应：“尊敬的普京总统，我亲爱的朋友”。

普京向习近平授予俄罗斯国家最高勋章—“圣安德烈”勋章，对习近平为增强中俄两国人民友谊做出的杰出贡献致意。习近平表示：“我将珍藏这枚象征着中俄两国人民友谊的勋章。”

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同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在中方专机上共进早餐、同塔吉克斯坦总统拉赫蒙共享家宴、“家乡外交”“散步外交”“‘拥抱式’访问”……上合组织成员国之间每一次元首外交，都对双边关系起到了良好的政治引领作用。

未来，上合组织必将不断书写出更多更新成功故事。（文/孟利铮）