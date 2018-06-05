美丽中国，人人是建设者 | 评论员观察

上下同心，同频共振，有效地将环保意识贯穿到治理实践的全过程。

辽宁省图书馆举办的科普沙龙座无虚席，环保专家传授节约妙招；河北青县的中小学课堂上，孩子们利用废弃物做手工，培养环保意识；四川成都迎来公益骑行，向市民传递低碳出行的理念……第四十七个世界环境日来临之际，人们在参与形式多样的活动中，体会环保的益处、感受环保的意义。

围绕环境日举办的各种活动，折射出中国人的环保意识不断提升。近日，生态环境部发布的《公民环保行为调查报告》显示，66.88%的受访者在近半年内讨论过“绿水青山就是金山银山”等生态文明理念；71.97%的受访者在购买家电时，经常会选择节能家电；69.04%的受访者会采用绿色出行方式。数据证明，节能环保、绿色低碳已经融入人们日常生活、工作、学习的方方面面，崇尚和参与生态文明建设的社会氛围逐步形成。

“山水林田湖草是生命共同体”的判断，背后是对人与自然关系认识的深化；“绿水青山就是金山银山”的理念，凝聚了发展方法论的探索；“像保护眼睛一样保护生态环境”的要求，体现了坚定的治理决心。近年来，发展理念、治理思路的转型升级，引领着美丽中国建设的步伐。而人们对于破坏生态行为的反感和抵制，也折射出对传统发展方式的反思。从祁连山的生态破坏招致舆论强烈谴责，到群众主动举报泰瑞制药“表面整改”，不断富裕起来的老百姓对于蓝天绿水的需求更为迫切。上下同心，同频共振，有效地将环保意识贯穿到治理实践的全过程。

得益于环保意识的日益浓厚、绿色发展理念的牢固树立，中国在环境保护上实现了“实践提升观念、观念促进治理”的良性互动。保护生态的决心通过打赢污染防治攻坚战的战略部署、环保督察等制度设计，层层传导。与此同时，环保意识改变了人们生活和消费习惯，也创造出新的经济业态，中国正走上一条保护和发展共赢的道路。

环保意识稳步提升，生态质量持续好转，是不是意味着可以“歇歇脚”“喘口气”？答案无疑是否定的。前不久召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记指出，生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键时期。就现实情况来看，区域城乡生态环境保护还不均衡，各地推行垃圾分类的效果不尽如人意，新业态带来的污染也不容忽视。正因如此，进一步让绿色发展的决心、公众的环保意识转化为人人、事事、时时的有效行动和生活习惯，补上生态发展的短板，还需要持之以恒的努力。

环保动力来自公众参与，成效在于公众参与，推动环境治理从政府主导到全民参与，是建设美丽中国的关键环节。唤醒植根于公众心底的环保意识，宣传教育必不可少，但仅靠宣传教育还远远不够。近年来，把环保纳入政府绩效考核，对造成生态环境和资源严重破坏的，实行终身追责；借助互联网信息技术，对企业实行全流程监管，类似创新举措在激发政府、公众、企业参与主动性上颇具成效，需要进一步加强，做到久久为功。

良好的生态环境，代表着每一个人对美好生活的向往。激励人人都做环境保护的行动者，做绿色发展方式和生活方式的践行者，“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”“为老百姓留住鸟语花香田园风光”的承诺才能如期实现兑现。