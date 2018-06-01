【央视快评】书写新时代生态文明建设新篇章

视频点击：http://news.cctv.com/2018/06/04/ARTIOZZPZWnJ3ENb74rW4zRo180604.shtml

2018年6月5日，第47个世界环境日。中国将“美丽中国，我是行动者”确立为今年环境日的主题，旨在推动社会各界和公众积极参与生态文明建设，以实实在在的行动共建天蓝、地绿、水清的美丽中国。

中国特色社会主义进入新时代，我国生态文明建设迎来了新天地。随着我国社会主要矛盾的转化，在经济发展的同时，人们日益渴望蓝天白云、繁星闪烁，愿见清水绿岸、鱼翔浅底，期盼鸟语花香、田园风光……人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。习近平总书记明确指出：“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”。习近平生态文明思想，将如何处理人类生产与自然环境关系的认识论发展到了一个新高度，体现出习近平总书记作为人民领袖的深厚民生情怀和强烈责任担当，为我们坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路指明了方向。

绿水青山就是金山银山。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的决心和勇气向污染宣战，以前所未有的改革力度和政策密度推动绿色转型，开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作。“史上最严”的新环保法锻造打击环境违法犯罪的“铁拳”、《生态文明体制改革总体方案》为生态文明建设确立了“四梁八柱”、《生态文明建设目标评价考核办法》将生态文明指标纳入党政领导干部评价考核体系……一系列顶层设计为中华民族永续发展打下了制度根基，我国生态文明建设进入力度最大、措施最实、成效最好的新时期。

生态文明建设是攻坚战，更是持久战。由于生态环境的历史欠账多，起步晚，我们与欧美许多发达国家相比还有不少的差距。我们需要用最严格的制度、最严密的法治、最扎实的行动投入到生态文明建设中去，树立正确的生态政绩观、效益观、消费观，形成人人、事事、时时崇尚生态文明的良好风尚，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

当然，不只是环境问题，生态建设也是我国经济从高速增长向高质量发展转型的必然要求。中国现代化建设不可能重复欧美发达国家消耗资源和环境的老路，必须将绿色发展理念贯穿于未来中国经济增长与发展的全过程，走出一条经济发展和环境保护和谐共生的新路。近年来，从福建宁德依靠林果产业摆脱贫困，到浙江湖州“一片叶子富了一方百姓”；从新疆阿克苏在昔日亘古荒原上建成一道绿色长城，到河北塞罕坝在“黄沙遮天日”的荒漠创造了荒原变林海的人间奇迹……越来越多的事实，验证着绿水青山就是金山银山的真理力量，绿色发展正在引领中国未来。

习近平总书记在前不久召开的全国生态环境保护大会上为生态文明建设提出了时间表——确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，建成美丽中国。伟大的目标催人奋进。我们要把学习贯彻习近平生态文明思想引向深入，把建成美丽中国的目标细化深化，从纸面落实到地面，从口头升华到行动，扎实推进，接续奋斗，努力把建设美丽中国化为自觉行动，书写社会主义生态文明建设新篇章。

央视评论