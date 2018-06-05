【打造命运共同体 共建和谐家园】践行“上海精神” 树立新型国际关系典范

http://news.cctv.com/2018/06/04/ARTIweIu33ghkhR69Qh6qKgP180604.shtml

央视网消息（新闻联播）：上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将于6月9日至10日在山东青岛举行，这是上合组织扩员后召开的首次峰会，习近平主席将主持会议并举行相关活动。五年来，习近平主席在历次上合组织峰会上积极倡导弘扬“上海精神”。今年4月，习近平主席在集体会见上合组织成员国外长理事会外方代表团团长时指出，上合组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

位于北京的上合组织总部，标志性建筑宪章厅内铭刻着20个字的“上海精神”。《上海合作组织成立宣言》中明确将“上海精神”确立为成员国之间相互关系的准则。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，正是上合组织的初心所在。

随着安全合作不断深入，成员国日益加强相互了解和彼此信任，推进经济、人文合作进程。

在经贸领域，中国与其它成员国间的贸易额从2001年的121亿美元攀升到2017年的2000多亿美元。区域内互联互通重大项目取得积极进展。

人文合作促进心灵相通，睦邻友好之花在上合大家庭持续绽放。

从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳，五年来，习近平主席出席上合组织峰会，不断阐释“上海精神”的现实意义，引领上合组织行稳致远。就在今年4月，习近平主席在北京会见出席上合组织外长会的外方代表团团长，再次强调要不忘初心，坚定弘扬“上海精神”，为新形势下上合组织发展指引方向。

去年，印度和巴基斯坦正式成为上合组织成员国。从最初的六国合作到如今的八国携手，上合组织的影响力、凝聚力和行动力不断增强。

中方自去年六月担任上合组织主席国以来，以弘扬“上海精神”为出发点，成功举办了成员国外长、国防部长、文化部长等一系列重要机制性会议，以及上合组织国家文化艺术节、青少年交流营、媒体峰会等160多项活动。推进务实合作，展现东道主责任与担当。