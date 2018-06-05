这三个字，是习近平生态文明思想的中心

新华网记者 王子晖

【学习进行时】5月18日至19日召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记发表重要讲话，完整、深刻地阐述了他的生态文明思想，对于当前和今后一个时期做好生态环境保护工作，推动我国生态文明建设迈上新台阶具有十分重要的意义。在6月5日世界环境日之际，新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，为您解读。

处于关键期，进入攻坚期，也到了窗口期。5月18日至19日召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记对当前生态文明建设的总体形势作出了清晰判断。

在这个“三期叠加”的历史性关口，如何推动我国生态文明建设迈上新台阶？习近平完整、深刻地阐述了他的生态文明思想，给出了正确的认识论和科学的方法论。

在这篇重要讲话中，有三个字反复出现，是贯穿通篇的灵魂和主线，这三个字就是“老百姓”。

学习领会习近平生态文明思想，关键就是深刻认识老百姓在习近平生态文明思想中的中心位置。

为老百姓提供更多优质生态产品

要以空气质量明显改善为刚性要求，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。要深入实施水污染防治行动计划，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。要全面落实土壤污染防治行动计划，让老百姓吃得放心、住得安心。要持续开展农村人居环境整治行动，为老百姓留住鸟语花香田园风光……

习近平这些话语，处处着眼于老百姓的生活质量，句句说在老百姓的心坎上。

生态环境没有替代品，是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。习近平强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

“希望蓝天常在、青山常在、绿水常在，让孩子们都生活在良好的生态环境之中……”习近平不只一次这样深情讲述，流露出深沉的人民情怀。

习近平强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题。中国共产党的初心和使命是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，全心全意为人民服务永远是党的根本宗旨。

这个要求明确了，我们大力推进生态文明建设，根本目的是回应人民群众所想、所盼、所急，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，是习近平生态文明思想最鲜明的特征，是生态文明建设各项工作的根本出发点。

为老百姓打造高质量发展的金山银山

全面推动绿色发展是习近平生态文明思想的内在要求。

习近平反复强调，绿水青山就是金山银山。全面推动绿色发展，不仅是为老百姓提供更多优质生态产品，也是为老百姓打造高质量发展的金山银山。

过去几十年来，我国经济长期保持高速增长，但过多依赖增加物质资源消耗、过多依赖规模粗放扩张、过多依赖高能耗高排放产业的发展模式也积累了一定的结构性问题。

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要跨越经济发展的重大关口，亟需转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。绿色发展是创新引领、集约高效、质量优先的发展理念，是培育壮大新产业、新业态、新模式等发展新动能的必由之路。

习近平谋划的生态文明体系中，一个重要方面就是以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。在习近平看来，生态就是资源、生态就是生产力。

正如他在考察黑龙江上甘岭林区停伐转型时对林业工人说的，“只要勤劳肯干，守着绿水青山一定能收获金山银山”。

在全国生态环境保护大会上，习近平部署了全面推动绿色发展的重点工作，包括调整经济结构和能源结构，优化国土空间开发布局，调整区域流域产业布局，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用，实现生产系统和生活系统循环链接，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。

这些工作，对于建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推动高质量发展至关重要。落实好这些工作，势必会为老百姓带来越来越多、实实在在的获得感。

为老百姓建造永续发展的“绿色银行”

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

中华文明已延续了5000多年，如何实现永续发展？尊重自然、顺应自然、保护生态，就是习近平给出的答案。

习近平大力推动生态文明建设，也是要为子孙后代留下可持续发展的“绿色银行”，这是老百姓最根本、最长远的发展利益所在。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆上了中国特色社会主义“五位一体”总体布局的战略位置，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

在全国生态环境保护大会上，习近平提出了新时代推进生态文明建设的六项原则，要求加快构建生态文明“五大体系”，部署坚决打好污染防治攻坚战。这“六项原则”和“五大体系”，每一方面都是根本性、长远性工作，每一条都攸关全面小康的底色，事关民族复兴大计。

这次讲话，习近平为“美丽中国”建设定出清晰的时间表：确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，五大文明全面提升，绿色发展方式和生活方式全面形成，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。

这个“时间表”与十九大确定的决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的步伐紧密相关。习近平语重心长地说，我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎。