国家民族的命运是可以通过奋斗改变的

——国外政党代表和专家学者热议中国改革开放40年

光明日报记者 刘华东

不同的肤色、不同的语言、不同的服饰，6月2日，安徽省凤阳县小岗村迎来了一批特殊的客人。在中共中央对外联络部主办的第十九届万寿论坛召开之际，来自45个国家和地区的66个政党领导人和代表，以及国内专家学者近200人会聚小岗村，探讨中国改革的实践与经验启示，共论改革发展与国家治理现代化。

在农村改革第一村回溯中国改革发展源流

“为什么是小岗村？”与会政党领导人和代表在来到小岗村之前，并不明白万寿论坛为什么要在中国内陆的一个小村庄举办。

在到访深圳、北京、合肥后，他们来到这个农村改革开始的地方，回溯中国农村改革的源流。

在参观了大包干纪念馆、沈浩纪念馆以及小岗村政务服务中心以后，他们才真正了解这个村子对于中国40年改革巨变的独特意义。

“中国的改革开放取得了巨大成功，积累了很多经验，而这一改革是从农村开始的，是从农业开始的。从农村的土地产权入手，进行大包干改革，不断提高农村生产力，对我们来说，这是一个重要的经验。”埃及阿拉伯民主纳赛尔主义党主席赛义德·阿卜杜勒加尼表示，“中国的发展得益于中国人民的努力和积极参与，如何调动人民投身国家发展进程，也是我们各国政党需要认真思考的，我想这就是中国特色社会主义成功的秘诀所在。”

摩洛哥人民力量社会主义联盟政治局委员马什吉·卡尔克里此次中国之行感触良多。来到小岗村，他见识了来自中国农村改革的脉动：“我们近距离了解了中国经验，了解了中国改革开放的进程，了解了在深圳、安徽取得的巨大成就。特别是在这里，我们还了解了沈浩精神，正是有这样的领导干部，中国的各项政策才能得到很好执行，中国才能领导人民实现巨大的发展成就，造福最广大人民。”

“我们有机会来到期待已久的地方，感受了中国改革开放最前沿的气息、最初始的阶段，我觉得这对于我们来说是非常大的运气。”中国改革开放论坛战略研究中心主任马加力在参观完小岗村后有一个深刻的感受：在当时的生产力水平下，小岗村18位村民非常勇敢地走出了第一步，走出了一个求实求真的道路。“从实际出发，从人民群众的利益出发，这是我们党建党的初衷，也是我们党发展的动力。只有适应了现实条件，满足了人民群众的利益，才能够得到发展，才能够得到人民的拥护，人民群众也才能够从中获得自己的幸福。”

中国治理体系现代化带给世界怎样的思考

1978年，十一届三中全会开启了中国改革开放的伟大历史进程，从此中国发生了翻天覆地的变化。35年后，党的十八届三中全会提出将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。“我认为它标志着中国改革开放进入了一个新的历史阶段。”外交学院国际关系研究所教授卢静表示，“我们的改革开放在追求经济发展和国家治理这两方面要相辅相成，相互促进。”

中国的深化改革与推进治理体系和治理能力现代化，带给世界怎样的思考呢？

“社会主义在世界各国经历了不同的发展路径，产生了不同的结果。中国特色社会主义，特别是改革开放以及习近平总书记推动中国特色社会主义进入新时代，都可以反映出中国走的是一条独特的进步和发展之路。”埃及民族进步统一集团党主席助理穆罕默德·法拉杰表示，中国特色社会主义最重要的特点在于从自身的国情出发，将马克思主义基本原理同中国的具体国情相结合，不断对理论进行创新，来解决中国社会不断出现的新问题。

“当然中国还面临着很多的挑战，特别在社会发展当中，包括地区发展不平衡、基层治理问题，但大家不能忘记在过去的时间里，中国已经取得了巨大的发展成就——让几亿人口脱离了贫穷。”葡萄牙共产党中央政治局委员若泽·阿尔维斯表示，“从中国建设中国特色社会主义取得的重大进展来看，中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标是确实能够实现的。中国共产党在推动改革开放以及国家治理体系现代化当中的成就和经验，将对葡萄牙推动相关领域的进展提供有益借鉴。”

从乡村振兴中探寻新发展理念的借鉴意义

小岗村，引起了来参加万寿论坛的外国政党代表的兴趣，在沈浩纪念馆，与会人士在村民挽留沈浩的联名信展板边驻足良久；在大包干纪念馆，他们在“借地度荒”展区唏嘘不已；在“小岗手印”展区，他们纷纷拿出手机、相机拍照记录。

走进小岗村“当年农家”院落，与会人士先后参观了20世纪70年代昏暗简陋的农家居所和20世纪80年代富裕起来的农民建的新房。在这个“当年农家”旁边，修葺一新的白墙灰瓦园舍则展示了新时代中国农村的崭新风貌。与会人士穿梭其间，纷纷感叹改革给中国农村带来的巨大变化。

“中国共产党带领中国人民不忘传统，奋力开创未来，表明国家民族的命运是可以通过奋斗改变的。”巴勒斯坦民主联盟总书记卡迈勒表示，中国的实践告诉我们，马克思主义在21世纪依然充满生机活力。

“这个小村庄的发展给我们指明了一条农村发展的道路。”孟加拉国工人党中央委员沙克哈瓦特·侯赛因对小岗村率先举起改革旗帜的事迹赞不绝口。“中国的经验使人民摆脱了贫穷。在中国的新发展理念中，农村农民的基本情况得到了很好的反映。在孟加拉，农民们仍然在艰苦生活，但在提高生产力方面，他们也做了很多创新。我认为每个创新的发展理念都应该是包容性的，都应该是以人为本的，只有这样，才能实现农村的发展。”

“最近几天我们近距离看到中国改革开放取得的成就，这对世界来说是一个好的范例，是世界人民所向往的。”危地马拉全国革命联盟总书记格雷高里奥·查伊表示，这和中国共产党顶层设计的科学性、中国共产党的自我约束力是分不开的。我们从中国获得了很多能量，获得了很多知识，我们将以更大的热情投入到我们的工作当中去。

《光明日报》（ 2018年06月05日 04版）