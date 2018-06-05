央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年06月05日 09:20A-A+

我要分享

视频点击：http://m.news.cctv.com/2018/06/05/ARTIiIlVqlo0y7UL92wQzNUj180605.shtml

🌊2018年4月12日中央军委南海海域海上阅兵

6月9日，国家主席习近平将在黄海之滨的青岛主持上合组织扩员后的首次峰会。青岛，依海而生，向海而兴，如今已经成为一座海洋科技之城。 中国，是一个海洋大国，海洋面积相当于陆地面积的三分之一，1.8万公里的海岸线上，点缀着数十个港口城市。从古代开始，我们就有“舟楫为舆马，巨海化夷庚”的海洋战略和“观于海者难为水，游于圣人之门者难为言”的海洋意识。现在，海洋仍然是我们赖以生存的“第二疆土”和“蓝色粮仓”。

党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署，2013年，习近平总书记提出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。其实，对于大海的思考，习近平从很早就开始了——

海洋，蕴含着丰富的资源，意味着无穷的潜力，开发海洋、经略海洋，拓展蓝色经济空间，是人类生存和社会发展的必要考虑和必然趋势。对此，习近平主张用大气魄成就大事业。

在福建、浙江工作时，习近平曾多次对海洋经济发展作出重要论述，指出发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业。

△上世纪90年代初，时任福州市委书记习近平在平潭调研

​习近平在福建：对海洋经济有超前的深刻洞察

厦门，“厦庇五洲客，门纳万顷涛”。在去年的金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平称厦门“自古就是通商裕国的口岸，也是开放合作的门户”。回忆厦门往昔，他感叹：海风海浪依旧，厦门却已旧貌换新颜。1985年，习近平来到福建工作的第一站就是厦门，他牵头研究制定的《1985—2000年厦门经济社会发展战略》，提出发展自由港的目标定位，对厦门今天的发展都有重要意义。

△在厦门工作期间，习近平到国外考察

1994年，在福州担任市委书记期间，习近平基于对世界经济发展格局和趋势的深刻洞察，提出了建设“海上福州”发展战略。他说：“福州的优势在于江海，福州的出路在于江海，福州的希望在于江海，福州的发展也在于江海。”1994年6月，《关于建设“海上福州”的意见》出台。由此，福州在我国沿海城市中最早发出“向海进军”的宣言。曾参加此次会议的时任平潭县委书记刘嘉静说：“当时发展海洋经济是个新命题，对海洋进行立体式的、全方位的综合性开发，习近平的这些发展思路让我们耳目一新，大家茅塞顿开。”

△1995年习近平在闽江下游劳作

习近平在浙江：上海岛、进渔村、访渔民 多次调研海洋经济

2002年底，习近平调到浙江工作。从2003年到2007年，每一年习近平都到舟山就海洋经济主题进行调研——上海岛、进渔村、访渔民，足迹遍布11个岛屿。他说，发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业。由大海注入的强劲动力，使浙江的科学发展之路更为顺畅，对浙江整个经济社会的发展，意涵深远。

△2011年3月14日，舟山群岛新区正式写入国家“十二五”规划

习近平在上海：提出争创海洋经济发展新优势

2007年，习近平主政国际化大都市上海。他指出，海洋是上海拓展城市空间的重要依托，要从上海自身实际出发，采取行之有效的举措，努力争创海洋经济发展的新优势。

习近平：要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋

到中央工作之后，特别是党的十八大之后，习近平提出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。2013年7月30日，十八届中共中央政治局就建设海洋强国举行集体学习。习近平指出，21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。推进海洋强国建设，必须提高海洋资源开发能力，保护海洋生态环境，发展海洋科学技术，维护国家海洋权益。

△2013年7月30日，十八届中共中央政治局就建设海洋强国举行集体学习，习近平主持学习

2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出“拓展蓝色经济空间。坚持海陆统筹，壮大海洋经济”。

在党的十九大报告中，更是明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，为建设海洋强国再一次吹响了号角。

今年全国两会期间，习近平在参加山东团审议时指出，海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。

在总书记的亲自推动下，我国海洋强国建设不断取得新成就，2012年至2016年，我国海洋生产总值年均增速达到7.5%，高于同期国民经济增速0.2个百分点，高于同期世界经济增速2.7个百分点。2016年，海洋生产总值达到70507亿元，按不变价格计算是2012年的1.3倍，海洋经济成为国民经济的重要支撑。

△浙江舟山一处贻贝养殖场

人类对海洋的开发离不开对海洋的认识，深邃的大海还蕴藏着太多的秘密，等着我们去探索和发现。

习近平提出，建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术，重点在深水、绿色和安全。提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，海洋科技就是中国这艘巨轮挺进深海的动力和风帆。而在海洋科技方面，我国已经取得了骄人的成绩。比如在青岛，这里聚集了我国30％的涉海院士，40％的涉海高端研发平台，50％的海洋领域国际领跑技术。“蛟龙”号载人潜水器从这里出发，探寻海洋奥秘；全球第三条大洋科考船“梦想号”计划于2021年下水……一批“大国重器”，正为挺进海洋一展身手。

习近平在多个场合点赞这些成绩，关心海洋科技的发展。2012年，我国载人深潜器“蛟龙号”成功完成7000米级下潜，最大下潜深度达到7062米，创造了国际上同类作业型载人深潜器最大下潜深度纪录。

△“蛟龙号”载人深潜器

2013年5月17日，习近平会见载人深潜先进单位和先进工作者代表，勉励大家团结拼搏、开拓奋进，推动我国海洋事业不断取得新突破，为建设海洋强国作出更大成绩。

△2013年5月17日，习近平会见载人深潜先进工作者

前不久，我国科学家乘坐“深海勇士”号载人深潜器在南海首次发现“冷水珊瑚林”和新的冷泉活动喷口。“深海勇士”是中国第二台深海载人潜水器，对于它以及相关的科研人员，习近平也多次关心。

2016年6月3日，习近平曾在国家“十二五”科技创新成就展上见过正在研制中的“深海勇士”载人舱。今年4月考察海南期间，习近平特地来到中国科学院深海科学与工程研究所，仔细察看“海翼”号深海滑翔机、“天涯”深渊着陆器等设备，并同“深海勇士”号载人潜水器设计师和深潜团队亲切交谈。作为我国首个深海科研基地，深海所正在联合全国科研力量为“深海勇士”建设一个更庞大的“探海家族”，目标直指身边的这片海。

△ 2018年4月12日下午，习近平考察中科院深海所并与“深海勇士”号载人潜水器设计师和深潜团队亲切交谈

在习近平的亲自关心和推动下，我国海洋科技发展迅速，稳步向大洋深处迈进，为人类认识海洋注入持续动力。

人类开发和探索海洋，最好的状态莫过于“以海强国，人海和谐”。面对这一汪湛蓝海水，习近平提出要像对待生命一样，关爱海洋。

2006年9月，时任浙江省委书记的习近平就提出：“发展海洋经济，绝不能以牺牲海洋生态环境为代价，一定要坚持开发与保护并举的方针，全面促进海洋经济可持续发展。”

“保护海洋、关爱海洋”，不仅体现在习近平的执政理念上，更体现在他的言传身教当中。2013年4月10日，在海南琼海市潭门镇考察期间，习近平登上捕鱼船，叮嘱大家“注意安全，抓大鱼”。渔民卢传安说，南沙是我们祖祖辈辈的心血和生命，每个地方都有渔民的足迹，习主席的叮嘱让大家更有信心保护好这片“祖宗海”。

△2013年4月10日，在海南琼海市潭门镇考察，习近平登上渔船与渔民交谈

“关爱海洋”并不是一句口号，要如何做？2017年，习近平赴广西北海金海湾红树林生态保护区考察，他沿着木栈道详细了解红树林作为“海洋卫士”“海上森林”，对海洋生态环境的调节作用，强调要做好珍稀植物的研究和保护，把海洋生物多样性湿地生态区域建设好。

△2017年4月19日傍晚，习近平来到北海金海湾红树林生态保护区考察。

今年4月，在海南考察时，习近平再次强调，青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，要像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。

在习近平生态文明思想的指引下，近年来，我国海洋生态保护和修复工作持续推进。2016年，我国全面建立海洋生态红线制度，当年底完成全国沿海11个省（区、市）海洋生态红线的划定方案审查工作，初步将沿海各省30％以上的管理海域和35％的大陆自然岸线纳入红线范围。

今年的政府工作报告明确提出，要加强重点流域海域水污染防治，严控填海造地。而在今年3月的国家机构改革方案中，国家海洋局的海洋环境保护职责整合进入生态环境部，目的也是为加强海洋生态环境的保护。

“欲国家富强，不可置海洋于不顾，财富取之海洋，危险亦来自海上。”近百年的屈辱历史，中国遭受列强来自海上的入侵达数百次，鸦片战争的耻辱、甲午海战的悲歌，深刻印证这样一个铁律：面向海洋则兴、放弃海洋则衰，国强则海权强、国弱则海权弱。

经略海洋、向海洋进军不仅是要开发海洋经济，更要向海图强。

🌊2012年12月8日

习近平登上被誉为“中华神盾”的“海口”号导弹驱逐舰。战舰鸣笛起航，驶向浩瀚南海。此时，习近平就任党的总书记和中央军委主席只有20多天。

△习近平在“海口”舰上视察

🌊2013年4月9日

习近平来到海军驻三亚部队，登上“井冈山”舰。

△习近平视察某新型潜艇

🌊2013年8月23日

习近平登上中国首艘航空母舰辽宁舰。党的十八大召开后不到一年的时间里，习近平第三次视察海军部队。

△习近平登上停泊在大连港的辽宁舰

🌊2017年5月24日

习近平视察海军机关并发表重要讲话，激励海军全体指战员“要站在历史和时代的高度，担起建设强大的现代化海军的历史重任”。一年来，航母编队攻坚克难，舰载战斗机起降实现了夜间起降等多项突破，核潜艇战斗力建设也实现巨大飞跃，圆满完成演习演练、战备远航等重大任务，第二艘航母完成首次海试。

🌊2018年4月12日

中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。习近平强调，建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿。在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。

△ 2018年4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，习近平检阅部队并发表重要讲话。这是习近平在检阅海上编队

正是在习近平主席的指导和关怀下，人民海军建设加速转型，航迹不断延伸，远海训练突破岛链、大洋砺剑，实现了海军战斗力的历史性突破，人民海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋。

习近平指出，21世纪，海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的角色更加显著，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。在习近平海洋强国思想的指引下，我们有信心经略蓝色国土，实现中华民族向海图强的夙愿。