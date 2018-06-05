央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年06月05日 09:20A-A+
视频点击：http://m.news.cctv.com/2018/06/05/ARTIiIlVqlo0y7UL92wQzNUj180605.shtml
🌊2018年4月12日中央军委南海海域海上阅兵
中国，是一个海洋大国，海洋面积相当于陆地面积的三分之一，1.8万公里的海岸线上，点缀着数十个港口城市。从古代开始，我们就有“舟楫为舆马，巨海化夷庚”的海洋战略和“观于海者难为水，游于圣人之门者难为言”的海洋意识。现在，海洋仍然是我们赖以生存的“第二疆土”和“蓝色粮仓”。
党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署，2013年，习近平总书记提出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。其实，对于大海的思考，习近平从很早就开始了——
海洋，蕴含着丰富的资源，意味着无穷的潜力，开发海洋、经略海洋，拓展蓝色经济空间，是人类生存和社会发展的必要考虑和必然趋势。对此，习近平主张用大气魄成就大事业。
在福建、浙江工作时，习近平曾多次对海洋经济发展作出重要论述，指出发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业。
△上世纪90年代初，时任福州市委书记习近平在平潭调研
- 习近平在福建：对海洋经济有超前的深刻洞察
厦门，“厦庇五洲客，门纳万顷涛”。在去年的金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平称厦门“自古就是通商裕国的口岸，也是开放合作的门户”。回忆厦门往昔，他感叹：海风海浪依旧，厦门却已旧貌换新颜。1985年，习近平来到福建工作的第一站就是厦门，他牵头研究制定的《1985—2000年厦门经济社会发展战略》，提出发展自由港的目标定位，对厦门今天的发展都有重要意义。
△在厦门工作期间，习近平到国外考察
1994年，在福州担任市委书记期间，习近平基于对世界经济发展格局和趋势的深刻洞察，提出了建设“海上福州”发展战略。他说：“福州的优势在于江海，福州的出路在于江海，福州的希望在于江海，福州的发展也在于江海。”1994年6月，《关于建设“海上福州”的意见》出台。由此，福州在我国沿海城市中最早发出“向海进军”的宣言。曾参加此次会议的时任平潭县委书记刘嘉静说：“当时发展海洋经济是个新命题，对海洋进行立体式的、全方位的综合性开发，习近平的这些发展思路让我们耳目一新，大家茅塞顿开。”
△1995年习近平在闽江下游劳作
- 习近平在浙江：上海岛、进渔村、访渔民 多次调研海洋经济
2002年底，习近平调到浙江工作。从2003年到2007年，每一年习近平都到舟山就海洋经济主题进行调研——上海岛、进渔村、访渔民，足迹遍布11个岛屿。他说，发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业。由大海注入的强劲动力，使浙江的科学发展之路更为顺畅，对浙江整个经济社会的发展，意涵深远。
△2011年3月14日，舟山群岛新区正式写入国家“十二五”规划
- 习近平在上海：提出争创海洋经济发展新优势
2007年，习近平主政国际化大都市上海。他指出，海洋是上海拓展城市空间的重要依托，要从上海自身实际出发，采取行之有效的举措，努力争创海洋经济发展的新优势。
- 习近平：要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋
到中央工作之后，特别是党的十八大之后，习近平提出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。2013年7月30日，十八届中共中央政治局就建设海洋强国举行集体学习。习近平指出，21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。推进海洋强国建设，必须提高海洋资源开发能力，保护海洋生态环境，发展海洋科学技术，维护国家海洋权益。
△2013年7月30日，十八届中共中央政治局就建设海洋强国举行集体学习，习近平主持学习
2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出“拓展蓝色经济空间。坚持海陆统筹，壮大海洋经济”。
在党的十九大报告中，更是明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，为建设海洋强国再一次吹响了号角。
今年全国两会期间，习近平在参加山东团审议时指出，海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。
在总书记的亲自推动下，我国海洋强国建设不断取得新成就，2012年至2016年，我国海洋生产总值年均增速达到7.5%，高于同期国民经济增速0.2个百分点，高于同期世界经济增速2.7个百分点。2016年，海洋生产总值达到70507亿元，按不变价格计算是2012年的1.3倍，海洋经济成为国民经济的重要支撑。
△浙江舟山一处贻贝养殖场
人类对海洋的开发离不开对海洋的认识，深邃的大海还蕴藏着太多的秘密，等着我们去探索和发现。
习近平提出，建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术，重点在深水、绿色和安全。提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，海洋科技就是中国这艘巨轮挺进深海的动力和风帆。而在海洋科技方面，我国已经取得了骄人的成绩。比如在青岛，这里聚集了我国30％的涉海院士，40％的涉海高端研发平台，50％的海洋领域国际领跑技术。“蛟龙”号载人潜水器从这里出发，探寻海洋奥秘；全球第三条大洋科考船“梦想号”计划于2021年下水……一批“大国重器”，正为挺进海洋一展身手。
习近平在多个场合点赞这些成绩，关心海洋科技的发展。2012年，我国载人深潜器“蛟龙号”成功完成7000米级下潜，最大下潜深度达到7062米，创造了国际上同类作业型载人深潜器最大下潜深度纪录。
△“蛟龙号”载人深潜器
2013年5月17日，习近平会见载人深潜先进单位和先进工作者代表，勉励大家团结拼搏、开拓奋进，推动我国海洋事业不断取得新突破，为建设海洋强国作出更大成绩。
△2013年5月17日，习近平会见载人深潜先进工作者
前不久，我国科学家乘坐“深海勇士”号载人深潜器在南海首次发现“冷水珊瑚林”和新的冷泉活动喷口。“深海勇士”是中国第二台深海载人潜水器，对于它以及相关的科研人员，习近平也多次关心。
2016年6月3日，习近平曾在国家“十二五”科技创新成就展上见过正在研制中的“深海勇士”载人舱。今年4月考察海南期间，习近平特地来到中国科学院深海科学与工程研究所，仔细察看“海翼”号深海滑翔机、“天涯”深渊着陆器等设备，并同“深海勇士”号载人潜水器设计师和深潜团队亲切交谈。作为我国首个深海科研基地，深海所正在联合全国科研力量为“深海勇士”建设一个更庞大的“探海家族”，目标直指身边的这片海。
△ 2018年4月12日下午，习近平考察中科院深海所并与“深海勇士”号载人潜水器设计师和深潜团队亲切交谈
在习近平的亲自关心和推动下，我国海洋科技发展迅速，稳步向大洋深处迈进，为人类认识海洋注入持续动力。
人类开发和探索海洋，最好的状态莫过于“以海强国，人海和谐”。面对这一汪湛蓝海水，习近平提出要像对待生命一样，关爱海洋。
2006年9月，时任浙江省委书记的习近平就提出：“发展海洋经济，绝不能以牺牲海洋生态环境为代价，一定要坚持开发与保护并举的方针，全面促进海洋经济可持续发展。”
“保护海洋、关爱海洋”，不仅体现在习近平的执政理念上，更体现在他的言传身教当中。2013年4月10日，在海南琼海市潭门镇考察期间，习近平登上捕鱼船，叮嘱大家“注意安全，抓大鱼”。渔民卢传安说，南沙是我们祖祖辈辈的心血和生命，每个地方都有渔民的足迹，习主席的叮嘱让大家更有信心保护好这片“祖宗海”。
△2013年4月10日，在海南琼海市潭门镇考察，习近平登上渔船与渔民交谈
“关爱海洋”并不是一句口号，要如何做？2017年，习近平赴广西北海金海湾红树林生态保护区考察，他沿着木栈道详细了解红树林作为“海洋卫士”“海上森林”，对海洋生态环境的调节作用，强调要做好珍稀植物的研究和保护，把海洋生物多样性湿地生态区域建设好。
△2017年4月19日傍晚，习近平来到北海金海湾红树林生态保护区考察。
今年4月，在海南考察时，习近平再次强调，青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，要像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。
在习近平生态文明思想的指引下，近年来，我国海洋生态保护和修复工作持续推进。2016年，我国全面建立海洋生态红线制度，当年底完成全国沿海11个省（区、市）海洋生态红线的划定方案审查工作，初步将沿海各省30％以上的管理海域和35％的大陆自然岸线纳入红线范围。
今年的政府工作报告明确提出，要加强重点流域海域水污染防治，严控填海造地。而在今年3月的国家机构改革方案中，国家海洋局的海洋环境保护职责整合进入生态环境部，目的也是为加强海洋生态环境的保护。
“欲国家富强，不可置海洋于不顾，财富取之海洋，危险亦来自海上。”近百年的屈辱历史，中国遭受列强来自海上的入侵达数百次，鸦片战争的耻辱、甲午海战的悲歌，深刻印证这样一个铁律：面向海洋则兴、放弃海洋则衰，国强则海权强、国弱则海权弱。
经略海洋、向海洋进军不仅是要开发海洋经济，更要向海图强。
🌊2012年12月8日
习近平登上被誉为“中华神盾”的“海口”号导弹驱逐舰。战舰鸣笛起航，驶向浩瀚南海。此时，习近平就任党的总书记和中央军委主席只有20多天。
△习近平在“海口”舰上视察
🌊2013年4月9日
习近平来到海军驻三亚部队，登上“井冈山”舰。
△习近平视察某新型潜艇
🌊2013年8月23日
习近平登上中国首艘航空母舰辽宁舰。党的十八大召开后不到一年的时间里，习近平第三次视察海军部队。
△习近平登上停泊在大连港的辽宁舰
🌊2017年5月24日
习近平视察海军机关并发表重要讲话，激励海军全体指战员“要站在历史和时代的高度，担起建设强大的现代化海军的历史重任”。一年来，航母编队攻坚克难，舰载战斗机起降实现了夜间起降等多项突破，核潜艇战斗力建设也实现巨大飞跃，圆满完成演习演练、战备远航等重大任务，第二艘航母完成首次海试。
🌊2018年4月12日
中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。习近平强调，建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿。在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。
△ 2018年4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，习近平检阅部队并发表重要讲话。这是习近平在检阅海上编队
正是在习近平主席的指导和关怀下，人民海军建设加速转型，航迹不断延伸，远海训练突破岛链、大洋砺剑，实现了海军战斗力的历史性突破，人民海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋。
习近平指出，21世纪，海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的角色更加显著，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。在习近平海洋强国思想的指引下，我们有信心经略蓝色国土，实现中华民族向海图强的夙愿。