高考，诠释奋斗的一种方式

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挑灯夜战，伏案苦读，书山题海……十年寒窗，莘莘学子们就要迎来高考的“临门一脚”。他们即将走进高考考场，为青春和梦想奋力一搏。求学着实不易，每个国人都感同身受，所以，就在此刻祝福考生们“展现真才实学，佳绩定能胜出。”

对考生而言，高考是人生要面临的第一个大考验，而这种考验因为历史原因，在无形中赋予了“千军万马过独木桥”的激烈竞争性，且被普遍认为是人生的重要分水岭。这个维度，使得未谙世事的学子们感知紧张，也让家长们为之焦虑。这种情绪是高考的衍生品，如果说是适当程度，还能够对学习和考试有着良性刺激作用，但如果过量，恐怕就事与愿违。毕竟，多年过后，很多人都发现，一场高考并不是“赢得所有”和“输掉一生”的旋转门，因为在通过它之后才知道，人生道路漫长，高考才只是开始。

当然，这里不是说高考就已经举重若轻了。在教育资源发展不平衡不充分的当下，高考依旧是现阶段优质教育资源的最佳分配方式，它很大程度上决定着人生将以怎样的方式打开。但没有必要认为，高考是不可逆的人生通道，一旦这种“考本位”入脑入心之后，反而会制造出压力、负担等负能量。这是一种得不偿失。

仔细想来，人生打开方式是一回事，如何在人生纵横捭阖，又是另外一回事。

前段时间，一张“乌镇饭局”的照片，把互联网大佬们的名校背景悉数罗列，人们由此感叹教育的头部资源之重要性。但在高考的语境里，坐到头等舱的就会比坐经济舱先到目的地？答案见仁见智。作为中国互联网企业扛鼎者的阿里巴巴，包括马云在内的大部分创始人，都是非名校毕业。当整个社会都在努力对唯学历论进行脱敏，这也给莘莘学子们传递出一个准确无误的信号——不论现在还是将来，学习能力和进取精神，更是人生拾级而上的重要台阶。

高考是求学阶段学习能力和进取精神的一种体现。理清这层关系，就没有必要在考前再过多给自己加压，而是报之以信心，充分展现实力。

高考重要吗？很重要，因为它诠释了一种奋斗方式，不是“一考定终身”的宿命论，是为了实现未来的梦想，过上喜欢的生活而奋斗在当下的一种实践。面对高考，学子们要放平心态，要纾解压力，然后去付出自己的努力。高考对于人生，不是压垮，不是博弈，而是历练，是见证。

一群活力奔腾的青年，即将踏上考场，为自己一段时间以来的付出作阶段性总结，体会成长带来的轻松笃定。但不论现在还是将来，只有奋斗不息不止，才能成就多姿多彩的绚丽人生。

祝福所有学子，考试归来，明月满前川。（中国青年网特约评论员 谢伟锋）