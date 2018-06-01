阿拉看环境 | 一度“龙须沟”今日“生态河”，苏州河上有群特殊的守护神

不知打哪天起 清澈的苏州河竟然变成了“龙须沟”

日复一日，年复一年，苏州河上船行如梭，河畔烟囱林立。生活气息浓厚，交织于市井的苏州河被称为上海的底色。土生土长的上海人戴天豪见证了整条河流带给上海的变迁。

然而，戴天豪发现不知打哪天起，苏州河变了，原本清澈的河水开始因城市化发展遭受污染。

“苏州河两岸有很多装卸货的仓库、码头，每天数不清的船只进进出出；福建路有垃圾处理点，大部分的粪车也在这里进行中转运往江浙一带……”戴天豪说，只要一刮东南风，家里全是臭味，窗户都是不能开的。 听老一辈说，当时条件艰苦，苏州河两岸的居民把生活垃圾往河里乱扔，甚至马桶也往河里倾倒，苏州河成了天然的垃圾桶，气味浓郁的时候令人作呕。退潮退到底时，整个河底都是一片乌黑。

90年代的上海，正在以浦东开发为龙头，引领着长三角洲乃至全国的经济冲向新的增长高峰，随之而来的环境问题也越发凸显。不少外商在上海生活期间，不喝上海的水，而是自备饮用水，这让当时的书记市长们非常难堪。

黄浦江流经上海 113公里；苏州河流经上海 53公里；治理黄浦江、治理苏州河成为上海迈向国际化的关键一步。面对日趋加剧的污染，上海决定花大力气整治苏州河，1996年，上海市正式开启了苏州河的污染治理工程。

（护河行动）

1999年，由团中央等五部委联合发起“保护母亲河行动”，旨在动员包括青少年在内最广大的社会力量，保护哺育中华民族的母亲河——黄河、长江等主要江河流域生态环境。

同年3月，为实现上海“天更蓝、地更绿、水更清、居更佳”的城市面貌，上海在全市范围内推出“保护母亲河·绿色希望工程”，开展保护上海的母亲河——黄浦江、苏州河以及中小河道生态环境的活动。

义务保护母亲河 “一个捞杆一张表”他的故事让人泪目

如今，在苏州河上的昌平路桥，看云卷云舒，潮涨潮落。涨潮的时候，黄浦江水涌进苏州河；落潮的时候，苏州河水奔入黄浦江。

在保护母亲河志愿者中，一位已故老人的故事让人动容。从1999年起，退休老人王显明用一个捞竿，靠一张潮汐表，在每月大潮汛的几天内，义务在黄浦江捞漂浮垃圾，一直服务到他因癌症去世。

曾有身边人不理解：“保护环境是政府的事情，你一个孤老，能做多大的事？”王显明回答：“环境是每一个人在享受的，保护环境每一个人都有责任。如果每一个人都能做一点事情，这个力量就变得非常大。”

王显明的举动感染了身边人，他不仅带出了一支吴泾镇黄浦江环保志愿者队伍，还被授予“绿色环保卫士”称呼，实至名归。

2008年4月，受“保护母亲河活动”影响，普陀区长风新村街道海鑫居民区率先成立了“爱我家园护河队”，这也是上海第一支因保护母亲河而成立的护河队。