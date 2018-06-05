这件事，习近平视为“根本大计”

人民日报

今天，第47个世界环境日。中国今年确定的主题是“美丽中国，我是行动者”。

对于建设“美丽中国”，习近平一直非常重视。

他很早就认识到生态问题的重要性，曾将“宁肯不要钱，也不要污染”写进河北正定县的总体规划。

他曾对生态环境遭破坏痛心不已，“我们在生态环境方面欠账太多了”，“（母亲河长江）病了，病得不轻了”。

他曾为干部“去掉紧箍咒”“不简单以GDP论英雄”，力推“美丽中国”纳入“十三五”规划，写入十九大报告。

在他看来，“绿水青山就是金山银山”，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

宁肯不要钱，也不要污染

这些年来，无论走到哪里，习近平都心系生态环境保护。





早在1985年，在他主持下，河北省正定县委制订的《正定县经济、技术、社会发展总体规划》就特别强调：宁肯不要钱，也不要污染，严格防止污染搬家、污染下乡。

在闽东时，为让当地民众摆脱贫困，习近平殚精竭虑。他因地制宜提出“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”的“山海经”，同时也强调“什么时候闽东的山都绿了，什么时候闽东就富裕了”。

他指出，修堤能够解决人行车通问题，“但水的回流没有了，生态平衡破坏了”，大量使用地热水可以解决疗疾洗浴问题，但地面建筑下沉了。“这类傻事千万干不得”！

在浙江， 习近平的回答更加干脆：不重视生态的政府是不清醒的政府 ，不重视生态的领导是不称职的领导，不重视生态的企业是没有希望的企业，不重视生态的公民不能算是具备现代文明意识的公民。

在浙江工作期间，习近平还提出著名的“两山论”：“既要绿水青山、又要金山银山，实际上绿水青山就是金山银山。”

2013年9月，习近平在哈萨克斯坦发表演讲，将这一理念向世界传递：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”

短短几句话，掷地有声。坚定不移推动绿色发展，是他一直以来的执政理念。





对破坏生态环境的行为，不能下不为例

“要像保护眼睛一样保护生态环境”，对各种牺牲生态和破坏环境的行为，习近平坚决说不。

他要求人们心中有本“生态账”，不能急功近利。

他强调，“不要试图征服老天爷”，“在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利”。

他要求干部在环境保护上真抓实干，不能弄虚作假。

在他看来，生态环境问题是经济发展方式问题，“要坚持源头严防、过程严管、后果严惩，治标治本多管齐下”。这项工作利国利民利子孙后代，“不能说起来重要、喊起来响亮、做起来挂空挡”。

他要求对破坏生态环境的行为，不能手软。

对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的人，他尤其强调“必须追究其责任，而且应该终身追究”。2017年7月，中办、国办发通报严厉批评祁连山生态问题，包括3名副省级官员在内，甘肃诸多官员因此被问责。

“对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例”。习近平言出必行。

为子孙后代留下“绿色银行”

“中华民族永续发展的千年大计”、“关系中华民族永续发展的根本大计”……谈到生态文明建设，习近平着眼子孙后代，谋及长远利益。

在他心中，母亲河现在必须要好好保护。2018年4月24日，习近平一下飞机，就到湖北宜昌一家产业园察看化工企业搬迁、改造以及码头复绿情况。在沿江码头上，他强调，要下决心把长江沿岸有污染的企业都搬出去，彻底根除长江污染隐患。他还在座谈会上强调，必须从中华民族长远利益考虑，把修复长江生态环境摆在压倒性位置。

在他心中，必须要为子孙后代留下丰厚生态财富。2013年，他在海南视察时提醒当地：青山绿水、碧海蓝天是海南的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护，为子孙后代留下可持续发展的“绿色银行”。今年4月，他再赴海南时再次强调，要像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。

在他看来，要实行严格的生态环境保护制度为“美丽中国”护航。这些年，建立并实施中央环境保护督察制度；被称为“史上最严”的新环保法实施……“最严格的制度、最严密的法治”正成为保护生态的有力武器。

在他心中，“生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键时期”，现在就歇歇脚、喘口气是不可行的，“必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎”。为了实现心中瞩望的美丽中国，“让老百姓呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、生活在宜居的环境中”，习近平一直努力着。

来源：人民日报客户端（作者 梓斌 王靖远）

本期编辑：胡程远、李娜

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