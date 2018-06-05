习近平“上合声音” 引领上合发展美好未来

【专家谈】

引来全球关注的上海合作组织首届媒体峰会于6月1日在北京举行，中国国家主席习近平向大会致贺信。习近平在贺信中表示：中国坚定支持上海合作组织发展，愿同各方携手前行，建设更加紧密的地区命运共同体，推动构建人类命运共同体。五年来，习近平多次发表讲话，指明了上合组织的发展方向，催生强大凝聚力，让“上海精神”在上合组织区域内更加深入人心、发扬光大，成为上合组织成员国打造命运共同体、共建和谐家园的精神纽带。

架起民心相通之桥，习近平“上合声音”为上合发展提速。从2013年开始，习近平主席连续五年出席上海合作组织成员国元首理事会会议并发表重要讲话。分别是，在比什凯克举行的第十三次会议、在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的第十四次会议、在俄罗斯乌法举行的第十五次会议、在乌兹别克斯坦塔什干举行的第十六次会议、在阿斯塔纳举行的第十七次会议。习近平主席的“上合声音”架起了民心相通之桥，推动着上海合作组织发展不断提速。

行胜于言，习近平倡议推动构建更加紧密的上合命运共同体。五年来，习近平主席倡议的“中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地”、“上海合作组织青年交流营”、“上海合作组织科技伙伴计划”、“上海合作组织首届媒体峰会”等都已经变为了现实。截至目前，在中方主席国工作框架内已成功举办160多项活动，内容涵盖政治、安全、经济、人文、对外交往和机制建设等方方面面，实现了合作领域全覆盖，让上合命运共同体越来越紧密。

擘画“中国方案”，习近平开启上合组织发展壮大新征程。上海合作组织前任秘书长梅津采夫曾经说过：“如果把上合组织比喻为一幅美丽画卷，中国就是其中最为亮丽的色彩。”比如，在乌法上合峰会上就推动上海合作组织实现新跨越，习近平提出坚持“上海精神”，打造本地区命运共同体的建议。大国领袖的责任担当，“以天下为己任”的情怀，在其中尽显无疑。五年来，习近平主席擘画的“中国方案”，为上合组织发展壮大注入了强劲动力。

乘风破浪潮头立，扬帆启航正当时。尽管岁月流逝，但上合组织成员国始终不忘初心，与时俱进，为推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体贡献着力量。而今上合组织8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑，以及相关国际组织的负责人即将齐聚一堂，共商发展大计，共襄合作盛举。相信青岛峰会也必能回应国际社会期待，就重大国际和地区问题发出更响亮的上合声音，成为上合发展的新起点。

(未来网特约评论员 彪晓红 长安大学党委副书记，马克思主义学院院长，陕西省重点中国特色社会主义理论体系研究中心副主任，教授，网站首页图：新华社图片)