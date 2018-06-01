大力推动同等待遇　深化同胞心灵契合——“３１条惠及台湾同胞措施”落地纪实

来源：新华网

新华社北京６月５日电 ２０１８年３月，对武汉市台资企业协会会长萧永瑞而言是一个特殊的春天。在“三八”国际妇女节纪念大会上，她被授予武汉市“三八红旗手”称号，成为在鄂台胞获此殊荣第一人。

“非常意外！从没想过这么高的荣誉会落在我身上。这说明我们的工作被社会认可，台胞成为大陆一份子。这不仅仅是‘两岸一家亲’，而是真正不分彼此的‘两岸一家人’。”她激动地说。

今年２月，国务院台办、国家发改委等部门发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称“３１条惠台措施”），加快给予台资企业与大陆企业同等待遇，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇。允许台胞参评“三八红旗手”等荣誉称号就是措施之一。

三个月来，“３１条”中不少措施已经落地生效，让广大台企台胞有了实实在在的获得感，也迎来了事业发展的春天。

“我们享受到实实在在的利好”

４年多前，上海吉富集团董事长、台商刘吉人踏上了中东欧之旅。在匈牙利，这位市场嗅觉敏锐的企业家意识到将当地有机食品引入大陆，将是一个巨大的商机。乘着大陆“一带一路”倡议与“３１条惠台措施”的东风，吉富集团在投资控股匈牙利一家猪肉生产加工集团后，又与匈牙利国家开发银行共同成立了启动金额２亿欧元的匈牙利国家发展基金，助力“一带一路”沿线企业赴匈发展业务。

今年３月，吉富集团还参与了上海台商“一带一路”重庆行考察团，赴西部发掘商机，考察团共达成投资意向约１６亿元（人民币，下同）。“未来有望真正把‘一带一路’业务、长江经济带业务，与位于上海的总部经济业务紧密结合起来。”刘吉人说。

上海市６月１日出台的《关于促进沪台经济文化交流合作的实施办法》明确提出，支持上海台企根据自身发展需求，参与上海服务“一带一路”倡议，以及服务中西部、东北等重点地区建设，在对接、项目落地等方面给予优先协调和专业辅导。

吉富集团的案例是大陆台企受惠于新政策的缩影。“３１条”措施开放力度之大、范围之广前所未有，在给予台资企业与大陆企业同等待遇方面，涵盖产业、财税、用地、金融等多领域，鼓励台企参与大陆重点项目，相关措施堪称“含金量十足”。新政发布后，大陆各地各部门紧锣密鼓加紧推动落实，力求尽早取得实效。

“‘３１条’已让我们享受到实实在在的利好”。江苏荣邦科技股份有限公司是一家位于昆山的台企，总经理陈裕盛告诉记者，公司属于高新技术企业，根据‘３１条’规定，企业所得税税率从２５％降至１５％。根据江苏省制定的实施细则，由于积极实施“机器换人”，公司可获技改设备金额１０％的补助。发明使用新型专利每年也能获得定额奖励。目前，江苏全省已有近７００家台企被认定为高新技术企业，享受企业所得税优惠。

在参与政府采购方面，福建省对台资企业无准入门槛，鼓励台企参与政府采购，全省采购台企生产的品牌汽车１３０３辆、金额１．５５亿元，全省银行系统采购台企生产的显示器近３万台。

在政策补贴方面，黑龙江省２家台资食品企业同等享受省畜牧养殖“两牛一猪”（奶牛、肉牛、生猪）政策补贴，分别获得省市县各种补贴２．２６亿元和９５００万元。

“‘３１条惠台措施’发布后，大陆对台商的吸引力极速飙升。‘３１条’覆盖各行各业，范围广，这种‘磁吸效应’之巨大，真是前所未有。”上海市台资企业协会会长李政宏说。

“我们推进两岸同胞交流合作的步伐不会停息，一些地区和领域在提供同等待遇方面先行先试会有新进展，在推动两岸产业共同发展方面会有新实效，台湾同胞在大陆发展的机遇会更大，天地会更广阔。”国务院台办主任刘结一说。

同等待遇为台胞打开“登陆”大门

２００８年，青年台商李儒钦应邀来福州参加活动，从此开启了“登陆”创业的人生旅程。如今，扎根福建的他积极为台湾青年来大陆就业创业提供辅导。趁着“３１条惠台措施”的良机，他介绍了一批台湾朋友赴福州、漳州、泉州等地推广农业特色小镇项目，与当地政府和企业对接得很好，大家干劲十足。

“两岸一家亲、闽台亲上亲”。作为对台政策先行先试的试验区，福建在落实“３１条惠台措施”上走在前列。厦门在大陆率先出台《关于进一步深化厦台经济社会文化交流合作的若干措施》，其中先行先试举措有３３条，包括实现电子台胞证与大陆居民身份证同等使用，鼓励台胞在厦门担任调解员、仲裁员、陪审员等职务，台胞生活便利程度显著提升。

“‘３１条’牵涉到跨部门的沟通，并不容易，但上至中央下至各个省市，落实速度真是非常快，开放力度很大，这份用心令台商台胞们感动。”李儒钦说，大陆对台工作更加细致，越来越多台胞有兴趣到大陆工作、生活。

３个月来，大陆各地各部门已迅速行动起来，将为台湾同胞提供同等待遇的“暖心”政策落到实处。其中，为台湾青年提供更大的人生舞台，让他们尽情挥洒才华，实现事业梦想，正是“３１条惠台措施”的初心之一。

目前，北京市各高校就读台湾学生，在教学管理、学习生活、奖助学金发放、城镇居民基本医保等方面已享受与大陆学生同等待遇；在京就业台胞，已可在京缴存住房公积金；北京市还拟推动为在京工作、就业、创业台胞，提供保障性住房。

４月，上海举办的第二届“英才汇聚·沪上逐梦”台湾优秀博士（生）与上海高校交流会，吸引了复旦、同济等高校的７０位优秀台籍博士（生）参加。上海高校提供的岗位年薪普遍在二三十万元，高端人才甚至还有百万年薪，并提供３０万元的科研启动资金和最高１５０万元的安家置业补助。

中部省份湖北在“３１条”出台后，加快实施“千岗迎台青”计划，２７所高校向台胞提供了５８２个正式教师岗位，华工科技、中百控股、省长江产业投资集团等１０６家企业向台湾青年提供了２０６８个实习和就业岗位，支持“３１条”落地在全省蔚然成风。

“３１条惠台措施”的迅速落地，让广大台湾同胞感受到了大陆方面秉持“两岸一家亲”，构建两岸命运共同体的真诚与善意，得到了台湾同胞们的热烈响应与高度评价。

４２岁的黄上智前年来到上海闵行的“麦可将”文创园区，创立了上海鲁班学堂，开设木工体验课程，传承中华传统文化。最近他顺利入选“闵行工匠人才库”，成为首位入围此类评选的台胞。

“３１条”提出，鼓励台胞参与中华优秀传统文化传承发展工程和评奖项目、荣誉称号评选。“黄老师这次成功入选，无疑会起到一个领头羊的作用。”“麦可将”文创园区总经理、台商连泰瑞认为，此举将激励更多两岸文化工作者齐心协力，共同守护中华文脉。此外，也便利台企引进人才，台湾青年在大陆的就业渠道将更加通畅。

成为大陆大家庭的一员

１９８０年出生于高雄的刘其享，博士毕业于台湾“中央大学”产业经济学研究所。拿到学位后，刘其享想到高校教书，但台湾高校工作难找，他将目光投向了大陆。２０１６年，他入职湖北经济学院，成为一名全职老师。

“离开家乡总有些惶恐，担心不适应，事后证明担心是多余的。这里和台湾没有两样，除了饭菜辣一点”。他说。

现在，刘其享已是湖北经济学院经济与环境资源学院副教授，并于今年荣获湖北青年“五四”奖章。

作为“海峡两岸青年就业创业示范点”，湖北经济学院已引进台湾全职教师３６名，４５岁以下博士占７５％。学院已支持台湾教师申报国家自然科学基金、国家社科基金和教育部人文社科项目共１０余项，４名台湾教师入选“楚天学者计划”。学院还规定，全职台湾教师可按条件申报高级职务任职资格。

“学校为我们的发展创造了很好的条件。”刘其享说，对想把事业建在大陆的台湾人来说，“３１条”让他们能够安心。

在“３１条惠台措施”出台后，大陆各地多位台胞被授予 “三八红旗手”“劳动模范”“五四青年奖章”等荣誉称号。台湾同胞切身感受到，同等待遇不仅体现在经济层面，更是精神层面上促进两岸同胞心灵契合的重要“催化剂”，横亘在两岸同胞间的心理界限正在慢慢消融。

“以前，我感觉这类荣誉离我很遥远，因为不具备条件。但现在台胞能获得这么高的荣誉，已成为大陆大家庭的一员。”从１９９２年奉父命回祖籍武汉创业至今，萧永瑞深耕荆楚大地２０多年，亲眼目睹了台商与大陆同发展、共命运的历程。她相信，以后还会有第二个、第三个台籍“三八红旗手”，未来台胞在大陆工作，只要是对社会有贡献的，都有希望获奖。

南京市台协会长、银杏湖农业观光休闲有限公司董事长林铭田是１９９３年“登陆”的老台商。历经２５年不断开拓，他将“七山二水一分田”的裸露矿坑，开垦成如今一步一景、枝繁叶茂的生态景区。今年五一，他被授予“南京市劳动模范”。“非常高兴能获得这样一份荣誉，在南京生活２０多年，我对这片土地已经有了深厚的感情。未来我会继续努力工作，为南京的绿水青山尽一份力。”他说。

全国台企联荣誉会长郭山辉说，“３１条惠台措施”是“两岸一家亲”理念的生动体现，让台胞共享大陆发展机遇和成果。当前，台湾还有很多人对大陆不够了解，相信“３１条”会推动更多台湾年轻人和创业人士来大陆发展。

国台办发言人安峰山表示，我们一直秉持“两岸一家亲”的理念，不断扩大和深化两岸经济文化交流合作，扎实推进和落实“３１条惠台措施”，目的是为台胞台企提供更多更好的发展机遇，为台胞台企办实事办好事。国台办将会同国家发改委等部门加强政策落实，评估实施效果，并根据需要研究制定更多政策举措。（记者：查文晔、尚昊、刘欢、许晓青、吴植、许雪毅、陆华东、黄扬）

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