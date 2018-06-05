新华视点：强调综合成绩、全面取消“五项加分”……聚焦2018年高考改革新动态

来源：新华网

新华社北京６月５日电 题：强调综合成绩、全面取消“五项加分”……聚焦２０１８年高考改革新动态

新华社“新华视点”记者杰文津、沈洋、余靖静、闫祥岭

即将来临的２０１８年高考，“００后”成为主角，９７５万考生人数创下近８年高考新高。

继去年“新高考落地元年”之后，高考改革正在各地持续推进，强调对学生综合成绩的评价，全面取消加分，多项改革举措进一步推进高考的公平公正。

强调综合成绩评价，人才选拔更多元

浙江省是去年全国首批两个高考综合改革试点之一。记者从浙江省教育厅获悉，除统一高考招生、单独考试招生外，２０１８年浙江省内归属地方的５０所高校以及北大、清华、浙大等９所高水平大学参加浙江“三位一体”招生。

“三位一体”高考招生改革，即把考生的会考成绩、高校对考生的测试成绩以及高考成绩，按一定比例折算成综合分，最后按照综合分择优录取考生。２０１８年，浙江省预计通过“三位一体”招生人数超过１万人。

最早一批尝试“三位一体”招生方式的浙江工业大学招生负责人说，“三位一体”综合评价高考招生制度，有助于高校选拔、挖掘到有潜质的学生。跟踪调查发现，“三位一体”招生的学生，即便成绩略低一点，但活跃度和心理调适能力明显偏高，进入大学后，学习成绩较好、社会活动能力强。

山东省高考综合改革今年全面启动，试点高校依据考生高中学业水平考试成绩和高校考核成绩，按一定比例计算形成考生综合成绩。１２所高校共５０００个招生计划参与该项试点。

全面取消“五项加分”，录取更公平

清理加分项目、整顿加分流程，清除权力寻租空间确保高考公平，一直是社会的普遍呼声。根据教育部下发的《关于做好２０１８年普通高校招生工作的通知》，体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等五项全国性高考加分项目全面取消。

２０１４年，教育部等多部委联合印发《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》的要求。经过３年的实践，２０１８年高考考生将成为全面取消全国性高考鼓励性加分项目的首批考生。

除了减少加分项目外，今年高招录取还进一步强化了阳光原则。据了解，保送生名单、高水平艺术团名单、高水平运动队名单和自主招生名单等，都将进行公示，接受社会各界监督。

按专业录取成趋势，考生选择更自主

尊重学生的专业选择权，是高考招生录取的大趋势。

北京理工大学招生办尹力告诉记者，该校今年将采取试点措施，让满足分数达到普通一批录取分数线、成功被学校提档、体检合格等条件的考生，都能就读首选的心仪专业，避免被调剂的情况。

天津大学尝试创新改革，给予学生多次专业选择确认机会，今年首推“招生计划动态调整机制”，把以往固定到各个具体专业的招生计划数，拿出一部分做机动调节指标，按照学校的调整规则，向学生报考意愿强烈的专业方向倾斜，最大限度满足考生专业志愿，全面降低调剂率，提升学生的专业满意度。

武汉大学和电子科技大学则选择通过大力推进大类招生、大类培养，满足考生选择心仪专业的愿望。武汉大学本科生院副院长王福称，学生可以在进校１至２年后，根据自己的意愿在大类内的专业中自主分流。

电子科技大学招生办主任林鹏告诉记者，今年起在全校范围推广大类招生，不但充分提高专业资源利用效率，让更多学生通过招生大类满足进入心仪专业的愿望，更在一定程度上降低了各专业录取门槛，让考生们更容易得偿所愿。

另外，据记者了解，北京理工大学、天津大学、武汉大学等多所知名高校都已开始实行全新的“转出无门槛”校内转专业机制。除国家和校方明确规定限制转换专业的学生外，学生申请转专业的，只需转入专业接受即可，转出专业方面不设“门槛”，给予学生更大的专业自主选择权。

新专业和“爆款”专业增多，大数据和人工智能成热点

今年３月，教育部印发《关于公布２０１７年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，我国高校共新增本科专业２３１１个。

互联网大数据专业急剧升温。２０１７年新开设“数据科学与大数据技术”专业的高校数量达２５０所；２０１７年新增“机器人工程”专业的学校有近６０所。业内预计，到２０２０年，中国人工智能产业规模将超过１５００亿元，带动相关产业规模超过１万亿元，如此快速的增长和发展必然会产生大量的人才需求。

为了加速新时代网络空间安全高层次人才的培养，２０１７年度高校本科专业备案和审批结果中，增设“网络空间安全”一级学科，共有１８所高校本科开设“网络空间安全”专业，１６所高校新增了“信息安全”专业。

猎聘首席人才专家、ＣＥＯ戴科彬认为，随着互联网经济和智能制造的发展，大数据、机器人和网络安全等专业的就业前景广阔。同时，“００后”正是在网络社会环境成长起来的一代，对这类专业有天然好感。

安保更严格，严防高科技舞弊

为保障高考的公正性，各地加强了对考场的管理，严防高科技舞弊是今年高考安保的重点。

北京发布的２０１８年高考安全工作方案提出，将提前启动覆盖全市和局部远郊区的固定监测网，对考点及周边开展专项电磁环境监测和治理工作，排查可疑信号。考试期间，监测车辆将在路上巡查，配合固定监测网，确保考点电磁环境的无缝隙监测，两组无线电执法人员还将在考试期间分片值守。

武汉提出，在全市每个考场均配备金属探测仪、手机屏蔽仪，考生进入考场后需接受安检。考场情况将全程录音录像，远程电子监控。此外，今年武汉高考考场将全部更换为智能化自动校时的电波钟，考生不能戴手表进入考场。（网站首页图：新华社资料图片）