来源：新华网

新华社哈尔滨６月５日电 题：开往梦想的“高考专列”

新华社记者杨喆、王君宝、王松、齐泓鑫

列队，上车，挥手，送别，一张张洋溢着青春自信的笑脸映照在车窗上，伴随着一路欢声笑语，一列火车穿过大兴安岭莽莽林海，将一位位高考学子送往远方……每年高考季，这样的场景都会发生在穿行于大兴安岭山区的一趟列车上。这是一趟专门运送山区考生到考点的“高考专列”，自２００３年以来已不间断运行了１５年，成为大山深处小镇学子踏上人生新起点的“梦想专列”。

一趟通往远方的“高考专列”

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇位于大兴安岭南麓，从这里到旗所在地阿里河镇，地图上的直线距离不过１３０多公里。就是这１３０多公里的路程，过去多年来让一些参加高考的考生和家长犯了愁。

由于大杨树镇没有考点，每年这里的学生都要到阿里河镇参加高考。大杨树镇二中教师孟莉２００３年参加高考，“高考前一段时间我们还在商量怎么走，感觉无论怎样都很麻烦。”

孟莉回忆说，没有“高考专列”以前，像她一样的考生需乘凌晨三四点钟的一趟火车，到达加格达奇，再坐客车到阿里河镇，耗时六七个小时。旅途的颠簸和折腾带来的疲惫，使一些考生担心会影响考试的发挥。

就在孟莉和家人研究行程时，负责黑龙江和内蒙古东部铁路运营的哈尔滨铁路局（现为中国铁路哈尔滨局集团有限公司）开通“高考专列”的消息传来，孟莉和同学们都很高兴。“不用倒车了，也不用家长跟着了，还不用担心迟到，现在回想起来，仍然觉得很幸运。”

就这样，孟莉和同学一起成了第一批乘坐这趟“高考专列”参加考试的学生。乘坐“高考专列”，也是孟莉班上许多同学人生中第一次乘坐火车，乃至第一次走出大杨树镇。

这趟“高考专列”将考生的行程缩短至两个半小时，自此开启了它承载边陲学子“圆梦”的使命——每年６月５日、８日开行，运送往返考生。１５年，专列已运送了小镇里约３万名考生，６０００余名学子实现了大学梦。

一趟承载希望的“梦想专列”

对于许多考生来说，“高考专列”不仅仅是一趟列车，更承载了他们对高考及未来的憧憬。

在大杨树镇二中，高考就在眼前，许多同学自发留下来上晚自习，周六晚上的高三教学楼，仍然灯火通明。

高三学生鲁贵怡对“高考专列”并不陌生。一届届学长学姐都是乘坐这趟列车前往考场，因此这趟列车对鲁贵怡来讲，就如同走上考场要带准考证一样，是个“常识”。

即将参加高考，鲁贵怡对“高考专列”又有了不一样的感受。“高考的压力还是很大的，但能和大家一起坐车去参加考试，压力也小了一些。”作为班长的鲁贵怡认识到，“高考专列”可能是班上同学学生时代最后一次聚在一起了。

毕业前夕，鲁贵怡与一些同学在黑板上画了一列通往远方的列车，并一起排练了歌曲《不说再见》，其中的歌词也是鲁贵怡的心声——“我相信我们还会再见，我相信我们都会很好”。

鲁贵怡和同学们即将通过“高考专列”踏上追寻梦想的旅程。也有许多人，通过这趟列车走向理想的学府，最终找到自己的人生方向。这其中就包括将车票送到鲁贵怡手里的大杨树站售票员孙晶。

大杨树站对于孙晶来说，是一个特殊的地方。７年前，她从这里踏上“高考专列”参加高考，如今她又回到了这里，成为一名铁路售票员。

“感觉就像做梦一样。”孙晶说，每年６月５日，她都会作为引导员，在车站广场举着牌子，引导考生踏上专列。每当看到一排排考生，孙晶就好像看到了从前的自己。

高考对于孙晶来说，是找到自己人生方位的重要途径。考试过后她便填报了铁路院校的志愿，立志成为一名铁路人。“回到家乡是我的选择，能在家乡实现自己的人生价值，我很高兴。”孙晶说。

一趟初心不变的“公益专列”

走在大杨树镇街头，店铺林立，车流如织。一些居民告诉记者，近年来随着经济的发展，大杨树镇居民生活水平也在不断提高，私家车在小镇里早已不是稀罕物。

与此同时，随着中国北方路网建设的不断推进，大杨树镇和阿里河镇之间的高速公路也已于数年前开通。但大多数学子依然选择安全实惠的“高考专列”奔赴考场，延续“坐着专列去高考”的情结。

大杨树站客运值班员程显闽自２００３年起就参与“高考专列”的运营，１５年来从未缺席。他告诉记者，开通当年正值“非典”爆发时期，为了保障乘车现场的有序和安全，许多工作人员顶着酷暑连续奋战，有的甚至中暑晕倒。

开行１５年，这趟“高考专列”一直承载着开通初期服务考生的公益初心，截至2017年，票价仍是12.5元。近年来，为缓解考生的心理压力，列车上还配备了心理咨询师、文艺小组和应急小组。此外，魔术表演、萨克斯独奏、蒙古舞等文艺表演，更是给考生留下了深刻印象。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司加格达奇车务段段长陈汝清介绍，受往返接送的单程空载运行影响，加上专门抽调机车、线路、人员等相关支出，“高考专列”开行至今一直亏损运行。在铁路步入市场化的今天，这趟“高考专列”也成了一趟“公益专列”。

而在今年，为了让考生们的旅途更加舒适，老式“绿皮车”更换为空调车。该趟专列的列车长张勇介绍，车上还开展免费照毕业照活动，配备了随车摄影师和照片打印设备，专门设计了背景板，为的是给考生们定格一段难忘的回忆。铁路部门表示，只要有需求，“高考专列”就会一直开下去。（网站首页图：晨报微信制图）