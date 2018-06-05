终结手机市场全面屏暴利时代 联想Z5售价仅1299元起

今日（6月5日）下午，联想在北京中国电影导演中心召开联想Z5 新国民旗舰发布会，正式发布了联想Z5、联想K5 Note、联想A5三款手机，宣告联想手机强势回归，另外还展示了联想Watch ⅹ、粒子矿云等全新产品。

据悉，这是联想移动业务集团（MBG）中国业务加入联想中国之后的首次发布会，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军与联想集团副总裁、联想中国手机业务负责人常程等高管，以及逾百名从全国各地赶赴北京的粉丝一起，共同见证联想Z5等新品的问世。

“新国民旗舰”联想Z5震撼亮相

在本次发布会上，预热很长时间的“新国民旗舰”联想Z5震撼亮相。高达90%的屏占比、完美R角、超窄边框、双面2.5D康宁大猩猩玻璃，流光溢彩的极光色背板，以及6GB+64GB起步、3300mAh大电量等主流配置，这些数据都让联想Z5成为整个发布会上的明星产品。

而令人意外的是，这款新品定价为1299元起，做到了超强性价比。联想手机官方宣布，超高的性价比将终结手机市场全面屏暴利时代，真正做到了“良心优品，国民手机”。据悉，Z5即将于6月12日正式上市。

与此同时，联想还发布了另外两款百元机器：K5 Note、A5两款手机分别定价在799元、599元起，开启了百元手机4GB大内存时代和百元手机长续航时代。此外，Watch ⅹ、粒子矿云等一系列诚意满满的新品陆续现身，引发现场观众阵阵欢呼。



宣告联想手机重生



在发布会现场，刘军特别介绍，过去一年联想中国大力推动变革，以“智慧联想 服务中国”为战略愿景，一路跑步前进，推动两大转型，构建智能物联、智慧行业、智慧服务、智慧渠道四大赛道，取得了显著成绩。联想手机会师联想中国，将成为智能物联的重要引擎之一，并借力PC客户群、销售服务网络坚定前行，东山再起，“过去8年，联想手机经历了荣誉，也有过艰难，感谢大家一直以来对联想手机的关注、支持与鼓励。”他在现场向粉丝们大声宣布，“今天，从这里，联想手机将重新出发！”

刘军同时坦陈，在今天饱和的手机市场，重新出发比2011年接手手机业务时的挑战更大。联想手机如何东山再起？他表示，将坚持“良心优品，国民手机”8个字的核心理念，继续进发。良心优品是匠心打造精品，坚持走心的体验；国民手机则是用诚恳的价格，感恩回报用户厚爱。

战略重心回归国内

目前，联想中国已经开启变革之路。刘军在发布会上表示，过去一年联想中国大力推动变革，一路跑步前进，最核心的就是提出了“智慧联想 服务中国”新战略愿景，并全面推动新创业文化，变革组织结构，实现两个转型，不断突破创新，超越用户期望。



“智慧联想 服务中国”有两层含义。第一是回归，联想出海成功、成为中国品牌国际化的旗帜之后，战略重心回归中国，深耕细作中国市场，更好地服务中国市场；第二是转型，从过去的以产品为中心向以客户为中心转型，从设备制造商向智能产品、方案和服务提供商转型。



刘军提到，手机是用户使用时间及黏着度最高的设备，是连接智能物联设备与应用的重要枢纽，是未来用户获得5G体验的重要端口，更是联想智能物联的重要引擎之一。“联想手机会师联想中国，智能物联业务版图将更加完整，团队更加强大。”他说。

