今年最大单笔融资诞生-网贷行业掀起融资潮

晨报记者 李 锐（基金主笔）

谁也没有想到，目前处于强监管背景下的网贷行业，再度受到资本青睐。就在近期，包括品钛、草根投资、懒财金服等平台相继完成新一轮融资，而从融资金额来看，动辄上亿元的数目并不小，最高的单笔融资甚至达到23亿元，创下网贷行业今年以来的最大单笔融资纪录。

品钛完成1亿美元系列融资

日前，金融科技整体解决方案服务商品钛（PINTEC）宣布完成了总计1.03亿美元的系列融资，投资方包括新浪（NASDAQ：SINA）、曼图资本（Mandra Cap-ital）、STI Financial Group、顺为资本、熙金资本等。本轮系列融资分别由曼图资本和新浪领投，这是品钛自2016年9月拆分以来的首次股权融资，也是今年以来金融科技领域的又一起巨型融资。

品钛创始人兼首席执行官魏伟表示，“越来越多的金融机构意识到智能化转型的迫切性，品钛提供的金融科技整体解决方案，既符合监管和行业发展的要求，也能满足金融机构提升自身技术能力和互联网业务能力的需求。”

目前品钛合作了一百多家线上线下企业，因而获得了大量的流量入口和客群，对长尾流量的整合，是品钛为金融机构打造整体解决方案的重要组成部分，也是品钛寻求战略合作的重要考量。

在本次融资完成后，品钛与新浪也将开展包括流量、数据与品牌等全方位战略合作。新浪微博是重要的互联网流量入口和数据来源，目前月活用户4.11亿，日活用户1.84亿，而新浪门户则在金融行业有较大影响力。

这些资源和品牌效应将助力品钛打造更加高效的金融科技整体解决方案，开拓更多机构客户。

作为独立的金融科技解决方案服务商，品钛专注于将纷繁复杂的场景、流量、数据、风控、资金、产品等零售金融关键要素予以标准化，打造成端到端的解决方案，以服务中小金融机构和商业机构。

据悉，获得融资后，品钛将继续加强在科技研发、流量整合、风控和运营等领域的投入，进一步扩大在创新能力、服务能力等方面的领先优势，强化服务中小金融机构的战略布局。

草根投资宣布完成23亿融资

6月4日，网络借贷信息中介平台草根投资宣布完成D轮23亿融资，本轮融资由上市公司洲际油气（股票代码：600759）领投。完成本轮融资后，草根投资估值大幅增长，再度领跑网贷行业。

草根投资创始人兼董事长金忠栲表示，此轮融资将用于技术开发、风控升级、市场拓展等方面，进一步提升草根投资的影响力，做合规经营的网络借贷行业典范。

目前草根投资平台投资总额超过800亿元，累计为用户赚取收益超19亿元。另外一组数据更能直观的反映草根投资的成长，在监管趋严的行业整治期，草根投资的用户数依然在稳步成长，2016年4月平台注册人数达到600万，11月达到700万人，2017年7月成功突破800万大关，2018年6月逼近千万大关，平均每月新增用户15万。真实数据无可辩驳，草根投资的发展愈来愈受市场和用户的认可。

近两年，监管政策相继出台，网贷行业渐趋规范。草根投资一方面主动拥抱监管，一方面积极自我审查与疏导集团各业务线，做到公开、透明，按时披露投融资标的信息。

草根投资与建设银行浙江分行达成战略合作，上线建设银行存管系统，保障用户的资金安全，是为数不多能和五大行联手监管资金安全的网贷企业； 加大风控投入，草根投资不遗余力的支持风控网络搭建，建立起强大的风控体系。

此外，草根投资还与与西宁金控、广州基金共同发起设立青海金融资产交易平台，强强联手，共同开拓金融资产交易服务新篇章。草根控股通过深度整合标准类资产运作，共推金融生态系统的繁荣。

懒财金服宣布完成C轮融资

懒财金服近日宣布获得中建投（北京）股权投资基金管理有限公司数亿元C轮融资。此前，懒财金服已经获得君联资本等公司的A轮、A+轮、B轮等多轮投资。

懒财金服表示，本轮融资将主要用于三个方面。第一，在人工智能、大数据技术等前沿智能科技研发上继续加大投入，扩大合作伙伴生态圈，积累数据资产，进一步增强公司独特的技术实力；第二，加强对高端人工智能人才与金融复合型人才的引进力度，扩充人才团队；第三，深化对智能金融领域全面科技服务的战略布局，通过科技输出赋能金融机构，与其建立高信任度紧密合作关系。

未来，懒财金服将继续发挥其在人工智能方面的优势和实力，将自身科技优势辐射至金融行业的更多领域，包括移植自身智能基因，赋能金融机构个人信贷资产的生产和交易环节，助力智能大数据风控等。在严格合规的前提下，懒财金服将凭借金融科技的独特优势，携手金融机构合作伙伴，利用人工智能技术理解用户的金融需求，致力于成为连接广大用户与金融产品的智能财富管理服务平台。

银多网6000万B+轮融资

之前，银多网官网发布公告，宣布平台获得了聚秀资本、买单侠等三家机构共计6000万的融资，银多网也实现了自身第四轮融资。

作为一家此前低调运营的网贷平台，银多网一直处于默默发展的运营状态，对于这家平台的运营信息市场知之甚少，为此，小编深入了解了银多网的各类信息输出渠道，对这家在寒冬时期获得千万融资的平台有了一个大致的画像：

据银多网官网资料介绍，银多网隶属于黑龙江银多资本金融信息服务有限公司，公司总部位于哈尔滨，200多人团队齐聚于此共同为线上33万余名投资人提供专业、高效的金融服务，根据银多网4月发布的运营报告显示，银多网线上用户遍布浙江、江苏、湖北、黑龙江、山东等地域。

对于互联网金融市场而言，监管的介入让行业整体朝着合规、良性的方向发展，作为2014上线的网贷平台，银多网的合规举措一直处于行业的领先位置，在监管“1+3”框架构建之初，银多网就积极开展合规布局，除上线资金银行存管、实现全部用户迁移之外，对于监管划下的13条红线银多网也是坚决不触碰。