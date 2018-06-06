斯柯达夏季服务节6月开启带爱车来免费体检

2018年6月1日至30日，上汽斯柯达夏季服务节在全国范围内的近400家斯柯达特许经销商清凉开启。除了广受车主喜爱的“免费检测”与“原装配附件优惠”之外，还特别推出“1元秒杀”、“进店有礼”、“保养赢积分”等活动，为广大车主朋友们带来更多实惠。

气温节节攀升，而经过长期停用和温度湿度的变化，车辆空调滤网和管道内会积累灰尘，潮湿的环境加上湿热空气还容易滋生细菌； 管路中积累的灰尘杂质还会导致空调制冷效果下降。在换季之时，给车辆空调系统做个深度检测与清洁很有必要。本届服务节针对空调系统所设计的4项深度检测，包括空调系统冷凝排水、空气鼓风机、空调压缩机、空调制冷剂等内容，让您的夏季驾车出行舒适又省心。

每逢季节交替之时，也是车辆养护的关键时期。此次夏季服务节还推出多达16款原装附件折扣优惠，为车主提供更多养护选择与优惠福利。首先，针对空调系统深度检测特别推出了超值买赠优惠：购买空调系统养护套装及PM2.5高效净化空调滤芯，可免费获赠价值198元的冷气强化剂一瓶。此外，活动期间购买高端机油或黑钻机油还能免费获赠机油滤清器。除了买赠优惠，本届服务节还推出各类养护套装8折换购。值得一提的是，活动期间购买服务节重点配附件产品，斯享家会员还可获得实付金额1%的斯享家积分。同时，活动期间斯享家会员通过官方微信预定“保养预约”服务并完成结算，还能通过“保养完成通知”参与活动抽奖，最高可获得20000斯享家积分！ （焦坚英）