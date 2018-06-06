现代汽车与韩国政府及能源行业联手正式建立加氢站

作为韩国国内唯一的氢燃料电池车量产品牌，现代汽车着力开发加氢设备核心技术和建立加氢站基础设施，为普及氢燃料电池车打好基础。目前，现代汽车已在首尔签订了政府机关和民企共同参与的“安装运营加氢站有关特殊目的公司的设立谅解备忘录”，成为促进氢燃料电池车普及的重要一环，并对“2022年之前普及一万五千台氢燃料电池车、最多建立310个加氢站”的政府计划起到主导作用。

包括现代汽车和政府机关在内的韩国天然气公社、韩国道路公社等国营企业，SK天然气、林德韩国(Linde Korea)等能源相关行业，官民合作机构氢气融合战略联盟等各种部门都参与了此次谅解备忘录的签订。特殊目的公司计划通过可降低加氢站建设高额费用的标准模型开发、提升订单量的完善加氢站普及项目等，从通行量较多的高速公路休息站等充电方便的地区开始阶段性的建设加氢站。为此，特殊目的公司建设筹备委员会计划5月选定服务范围和执行机构，7月确定商业模式以及招募特殊目的公司参与企业，11月举行特殊目的公司成立仪式。

作为全球首个实现氢燃料电池车的汽车制造商以及全球氢能委员会领导成员，现代汽车同时也在积极宣传下一代氢燃料电池车的成功开发，与出租车以及汽车共享公司进行氢燃料电池车的合作，并与首尔市合作建设氢能房屋等。未来，现代汽车将继续引领未来环保汽车市场，开展各种活动，为积极布局未来氢能市场不懈努力。 （刘淑清）