丰田TNGA丰巢概念首款SUV亮相深港澳车展-加快推进“电动化”战略

2018年6月2日至10日，2018(第二十二届)深圳-香港-澳门国际汽车博览会在深圳会展中心举行。丰田汽车公司在深圳会展中心1号馆首次展出了TNGA丰巢概念首款SUV——C-HR和奕泽IZOA以及备受关注的卡罗拉及雷凌双擎E+车型。除此之外，面向未来的氢燃料电池车（FCEV）MIRAI也成为本次丰田展台关注的焦点。

本次车展期间，丰田携TNGA丰巢概念首款SUV——C-HR和奕泽IZOA亮相深圳。该车型以“开发前所未有的跨界车型”为理念，实现了高识别度的炫酷造型、得心应手地驾驶体验以及卓越超群的安全性能等方面前所未有的突破。今后，丰田也将继续向中国引进“TNGA丰巢概念”车型，计划2020年左右，大约7成在华销售车型将会升级为“TNGA丰巢概念”车型。

此外，承载丰田终极环保技术的燃料电池车（FCEV）——“MIRAI未来”也亮相车展。面向未来“氢能源社会”的构建，MIRAI具有极高的环保性能，在行驶过程中只排放水，充氢3分钟可行驶500公里（NEDC工况下丰田测试值），加氢和续航里程具有和燃油汽车同等便利性。丰田已于去年启动了MIRAI的实证试验，同时还将积极探讨推进商用车领域的相关工作。此次亮相，也让更多消费者可以近距离了解丰田的全方位环保技术。

在丰田展台上，还设置了技术展示区。油电混合动力系统、Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装)等技术都将通过技术展示物使消费者更加直观的感受丰田先进的环境和安全技术的魅力。

（刘淑清）