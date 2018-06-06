自动驾驶技术 特定场景落地

自从前年6月国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区在嘉定上海国际汽车城启动以来，自动驾驶技术在上海发展迅速：两年来封闭测试区已完成200多个测试场景建设，累计为40多家企业提供450余天次、超过5000小时的测试服务。今年3月，自动驾驶车辆走出“封闭测试区”实现“大路考”，第一期总长5.6公里智能网联开放测试路段获批，近期将拓展至12公里。

据悉，相关方面正推动自动驾驶技术在本市港口等特定场景实现应用，推动卡车、环卫车等车辆率先探索应用自动驾驶技术，智能代客泊车、园区无人物流配送、无人化自主充电等也取得一定成果。

嘉定部分园区已有自动驾驶小巴

今年3月，上汽集团和蔚来汽车拿到本市第一批智能网联汽车开放道路测试号牌，开启自动驾驶“大路考”时代，几个月的测试过程安全可控，未发生交通碰撞事故，未对现行交通产生不利影响。近期，无人驾驶开放道路将从5.6公里扩大到12公里，仍以嘉定安亭镇道路为主，新增墨玉南路、北安德路、博园路、安驰路、安拓路等多个路段，测试场景更丰富。上海国际汽车城（集团）有限公司总经理助理陈海林表示，到今年底，测试路段将达47公里，涉及58个路口。目前部分车企已开始探索实现上述应用场景，比如在嘉定的部分园区里已能见到自动驾驶小巴，在洋山深水港港区内已有自动驾驶的卡车。

自动驾驶示范应用场景越来越多

越来越多自动驾驶示范场景在本市逐步落地，不少项目有了阶段性成果。去年11月，上海国际汽车城、汽车·创新港、智能网联汽车产业技术联合创新中心和中国汽车创新孵化器联盟共同发布“星辰计划”，不久前，“星辰计划”历经近半年的项目筛选，交出首份答卷，智能代客泊车、园区无人物流配送、无人化自主充电等多个创业项目齐聚安亭的汽车·创新港，现场展示研发成果。

不只是围绕智能驾驶的创新项目，越来越多企业正加入到推动自动驾驶技术发展的行列中来。5月下旬，上汽大众汽车有限公司、福特汽车（中国）有限公司等12家单位与上海智能网联汽车制造业创新中心达成战略合作，共同推动自动驾驶技术发展，推动相关标准规范的研究制定和验证。 （黄静洁）