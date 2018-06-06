2018 BMW儿童交通安全训练营-推进校园交通安全教育

儿童节前夕，2018 BMW儿童交通安全训练营以“悦享安全，文明童行”为主题，在北京航空航天大学天行网球馆全新启航。作为汽车行业领先的倡导型公益项目，BMW儿童交通安全训练营历经14年发展，不断创新升级，今年将全面启动“BMW儿童交通安全大使”项目，联合经销商、车主及员工志愿者，通过在校园开展趣味横生的交通安全体验课，大力推进学校交通安全教育。与此同时未来五个月，训练营城市路演还将陆续登陆青岛、银川、宁波、南宁、沈阳。

2018 BMW儿童交通安全训练营还将继续关注成人文明驾驶，通过深化“BMW好司机”文明交通倡议，带动更多BMW车主、经销商及员工践行文明驾驶礼仪，为儿童营造更加安全的交通环境。同时，华晨宝马汽车有限公司还联合人民交通出版社共同推出儿童交通安全虚拟现实（VR）互动课程，在2018 BMW儿童交通安全训练营路演活动中，孩子们不仅可以通过VR技术，在沉浸式学习中提升交通安全意识，还能在全新推出的“安安魔法学院”中，与智能机器人互动，在充满科技感的氛围中快乐学习交通安全知识。 (邬思蓓)