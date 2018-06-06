新主流媒体汽车联盟走进车企之—-2018长安福特品质之旅

6月4日，新主流媒体联盟走进长安福特重庆工厂，以一场零距离的亲密接触，了解到长安福特为消费者提供高品质产品与服务的关键所在。

长安福特的每一辆车从上线生产到下线交付，要经过4大工艺车间及质量部的1017个检查工序，13265项检查内容。这些检查项和检查方法源于福特百年造车经验的累积，也包含了倾听消费者反馈后所做的调整。下线后必须在厂内停留等待抽检。标准化检查加抽检相结合，力求做到万无一失。这一次的工厂参观，我们亲临福特全球标准化的四大生产线，目睹了生产过程全自动、高精度、高稳定性的制造工艺及先进制造水平。令人印象最为深刻的是，长安福特的每一款产品在量产之前，都要经历超过1万余项零部件级别试验，确保每个零部件的高品质。此次，我们亲自感受在极限状态下检查车辆防水性能和密封性能的测试。车辆进入测试区，如同置身汪洋，据工作人员介绍，淋雨线的降水强度相当于大概23倍于特大暴雨的降雨强度。每辆车在出厂前，都将接受5分钟这样的洗礼。

此次活动中，我们还参观了长安福特重庆工厂的四通道轮胎耦合道路模拟系统。拥有福特全球最新的11段最严苛的测试路谱，专业的测试人员，每年必须通过严苛的听力测试，测试员需对高频、低频测试吻合度达到90%以上，方可通过。参观现场，厂方安排了有趣的听力测试互动环节，让媒体人再次领略了长安福特严苛的品质要求。

在车内饰零部件的环保要求方面，福特制定了非常严格的零部件级的测试标准，举个例子，同样是真皮座椅，整车里的真皮座椅VOC含量仅是家里真皮沙发的百分之甚至千分之一。在参观VOC 分析室环节，现场工作人员用生动的解说，让我们了解了严格的零部件VOC的测试，如同给车内环保质量加载的紧密安全阀。

长安福特汽车有限公司由福特汽车和长安汽车于2001年4月共同签约成立，是一家集整车、发动机、变速器制造于一体的大型综合性现代化汽车企业，17年来，长安福特已经成长为一个具有跨地域的大型现代化汽车企业。此番新主流媒体汽车联盟走进长安福特重庆工厂，让我们再次感受到，车企只有始终坚持以产品质量为核心，以满足消费者多样化的拥车需求为导向，凭借严苛品质，确保消费者的使用无忧，才能成为消费者的“亲亲”。

(刘淑清)