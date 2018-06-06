进口车价格下降明显，消费者持观望态度-5月汽车市场成交明显下降

晨报记者 邬思蓓

中国汽车流通协会所发布的数据显示：今年5月，汽车经销商库存预警指数为53.7%，比前一月下降了0.9个百分点，但是，比去年同期上升了1.9个百分点，库存预警指数在50%的警戒线之上；经销商反映5月市场与预期相差较大，五一小长假并没有带动汽车市场的销量。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析指出，市场需求不旺盛的情况从4月份就开始出现了。特别是进口车关税的调整政策出来以后，消费者到店没有减少甚至略有增加，但是成交明显下降。消费者观望的气氛比较浓厚，都在等进口车的价格下调，而且认为和进口车价格接近的一些国产车型也有可能带来调整。

此外，中国汽车流通协会方面分析称，部分地区因为房产投资热情上升，影响消费者在购车上的投资；部分地区进入农忙季节，农村消费者到店率下降；5月汽车价格持续下降，经销商经营压力依然较大。

郎学红表示：“本来6月份就是传统淡季，观望气氛将延续到7月上旬。所以我们认为，6月份会比没有这个因素影响的情况更差一些。

进口车官降后终端市场执行情况如何？

粗略统计，截至目前，包括宝马、捷豹路虎、奔驰、奥迪、林肯、沃尔沃、保时捷、特斯拉、宾利、福特等约10家车企对汽车进口关税下调政策进行了官方回应，部分车企已调整了旗下相关进口车型价格。虽然汽车进口关税下调正式实施的时间是从2018年7月1日起，但车企们显然已经等不及了，纷纷宣布从5月25日起下调相关车型价格，特斯拉甚至在政策发布当天就将最新关税确认的价格同步到国内销售网点。

由此可见，随着此次汽车进口关税的下调，谁都不想轻易失去这个“大卖”的机会。对此，汽车行业分析师颜景辉认为，进口车关税下调，让以进口车为代表的豪华车具有更大价格优惠空间，价格促销虽然是把双刃剑但却是厂商进行市场竞争、提高销量的最直接营销手段。

车市价格体系恐将重塑

据中信证券预计，此次进口关税下调后，消费者购买进口车的最终支付价格将降低8%~15%，进口车消费量将从目前100万辆~120万辆的规模，向150万辆~200万辆的规模迈进。

与此同时，中国汽车流通协会发布的数据显示，2017年，中国汽车累计进口121.6万辆，同比增长16.8%。其中，平行进口汽车达到17.2万辆，同比增长29.8%。与进口车市场的高增量相比，2017年国内汽车市场同比增长仅为2.1%。这意味着，在巨大市场空间面前，车企和经销商不得不绷紧神经。

但值得注意的是，此次汽车进口关税调整，部分车企降幅甚至高达数十万元。以一辆宝马760Li xDrive为例，关税下调前价格为265万元，调整后价格降至248.8万元，降幅达16.2万元。

一般来说，官方价格下降是双刃剑，既因促销提高了销量，但对品牌原来忠实的客户，特别是豪华品牌的客户大多是一种伤害。不过，由于这次降价是关税下调政策引起的普遍行为，这就比某个品牌单独降价产生的品牌伤害性要小。

此前为了应对竞争激烈的国内车市，豪华品牌纷纷下探售价，而此次随着众多车企大幅度下调进口车型价格，豪华品牌、自主品牌之间的竞争是否将进一步加剧？对此，记者认为，进口车价格下探之后，相应价格区间的车价都要逐级下探，这会让合资品牌和自主品牌有一定重合。而对于自主品牌来说，应该会有更大的调整。在此基础上，恐将引发汽车价格的逐级打压，车市价格体系或将面临调整和重塑。

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林肯中国积极响应关税调整公告，下调建议零售价

林肯中国积极贯彻“林肯之道”，不断致力于为消费者提供卓越的拥车体验，下调在华全系车型厂商建议零售价，新价格于5月25日生效，提前惠益广大消费者。轿车起始售价将降至人民币261,800元，SUV车型起始售价将降至人民币275,800元，林肯继续保持极具竞争力的定价方式，吸引更多豪华车消费者尊享兼具温暖、人性化、个性化的“林肯之道”。

林肯的定价策略诚意透明，旨在建立和维护品牌与消费者之间的信任。林肯积极响应中国下调汽车进口关税公告，全系车型的降价幅度达人民币20,000元至60,000元，使消费者第一时间尽享降税福利。

越来越多的消费者选择林肯。2018年1月至4月，林肯中国销量超16,000辆，同比增长4%。